Indul a Sziget – a Kneecap kitiltása „nagyon rossz precedens”

A Sziget főszervezője a keddi a keddi sajtóbejáráson az MTI-nek azt mondta, hogy az idei fesztiválon a bérletesek és a napijeggyel érkezők között is jelentősen magasabb lesz a magyar látogatók száma. Külföldről Hollandiából jönnek a legtöbben, miközben a környező országok felzárkóztak

„Már több jegyet adtunk el, mint tavaly, a 2022 óta tapasztalható csökkenés megfordulni látszik. Az elővételek alapján a szerdai nap Charli XCX-szel és a csütörtök Shawn Mendesszel akár teltházas is lehet, akárcsak a vasárnap, amikor Post Malone a fő fellépő a Nagyszínpadon” – jelentette ki Kádár Tamás.

Az idei, 31. Sziget fesztiválra hétfőn este elkezdődött a beköltözés, és már kedden több ezren voltak a rendezvény helyszínén, holott a programok csak szerdán kezdődnek.

Fiatalok érkeznek a K-hídon az óbudai Hajógyári-szigetre 2025. augusztus 5-én

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A Nagyszínpadon az említettek mellett koncertet ad a hip-hop műfajában kiemelkedő Kid Cudi, az utóbbi időben nagy népszerűségre szert tett Chappell Roan, Anyma, a Kooks, Nelly Furtado, FKA Twigs, a Kiss of Life, vagy a hazai előadók közül Pogány Induló és Deva.

A második legnagyobb programhelyszínen, a Revolut Színpadon mások mellett az Empire of the Sun, Justice, Papa Roach, Caribou és a Brutalismus 3000 is koncertet ad.

A 76 hektáros területen több mint ötven helyszín van, csaknem ezer program várja a fesztiválozókat a szerdától hétfőig tartó hat nap során. Mintegy 550 zenei és művészeti produkció fordul meg a különböző színpadokon és programhelyszíneken, köztük csaknem kétszáz a magyar fellépő.

A zenei produkciók száma közel négyszáz, míg a művészeti és élményprogramoké 150. Mindezek összesen 55 országból érkeznek a Szigetre, az Egyesült Államoktól Japánig, Új-Zélandtól Finnországig.

Az MTI kérdésére Kádár Tamás arról is beszélt, szerinte nem lesz hatással az idei rendezvényre, hogy a programban eredetileg szereplő északír Kneecap együttest a magyar kormány „antiszemitizmus” és „a terrorizmus támogatásának” vádjával három évre kitiltotta Magyarország területéről. A kormány annak ellenére döntött így, hogy Sziget főszervezője kitartott a palesztin ügy mellett kiálló együttes mellett.

„Úgy gondolom, sokkal inkább egy összkulturális kérdés, lehet-e kitiltani egy zenekart egy országból csak azért, mert olyan dolgokat mond, amivel nem értek egyet. Az ügyről már elmondtuk a véleményünket, nem kívánjuk azt a továbbiakban boncolgatni, szerintem egy nagyon rossz precedens történt” – mondta a főszervező.

A Kneecap a fesztivál előtt világossá tette: „Nem támogatjuk, és soha nem is támogattuk a Hamászt vagy a Hezbollahot. Elítélünk minden civilek elleni támadást – mindig. Ez soha nem elfogadható.”

Az együttes a legutóbbi, a lengyelországi Katowicében tartott OFF fesztiválon üzent az őt kitiltó magyar kormánynak: a közönség a „Fuck Orbán!” rigmust visszhangozta ösztönzésükre.

