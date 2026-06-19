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Kultúra Sport

Kanada hatot rúgott Katarnak – eredmények

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A társrendezőnek máris megvan a továbbjutás.

A társházigazda kanadai válogatott megszerezte története első győzelmét a labdarúgó-világbajnokságokon, mivel csütörtökön 6-0-ra felülmúlta a vancouveri mérkőzést kilenc játékossal befejező katari csapatot.

A svájci válogatott az utolsó bő negyedórában négy gólt szerezve 4-1-re győzte le az utolsó tíz percben emberhátrányban futballozó bosnyák csapatot csütörtökön a labdarúgó-világbajnokság B csoportjának Los Angeles-i mérkőzésén, sikerével pedig nagy lépést tett a továbbjutás felé.

A társházigazda Mexikó egy kapushibának is köszönhetően végül 1-0-ra legyőzte Dél-Korea együttesét a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának második fordulójában. A társrendezőnek máris megvan a továbbjutás.

A cseh válogatott 1-1-es döntetlent játszott a dél-afrikai együttessel csütörtökön a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának második fordulójában, Atlantában.

(MTI)

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