Karácsonyi dekorációk: a lila a menő, nagy kedvenc a jegesmedve

Minderről Kruchió László, a ma egyik legfelkapottabb dekoratőr, és virágkötő mester tájékoztatott saját monori cukrászdájában-virágüzletében, ahol, bár eklektikus a belső enteriőr, mindig találunk valami újdonatúj fricskát, amire sokáig fogunk emlékezni.

Bár a magyarok többsége aligha tud sokat a legfrissebb francia trendekről, - a hipermarketekben meg az kapható, amit a német és angol multinacionális láncok gyártatnak - a trendeket diktáló elegáns szalonokban visszaköszön a külhoni divat.

A lilák és a sárgák árnyalatai most a divatosak, - a tüdőszíntől a padlizsánig - ahogy hallottam tőle. De melyek idén a kedvenc állatfigurák? Mert ma már – és ez tükröződik az idei karácsonyi reklámfilmekben is – CGI-jal elő varázsolt őzek, méltóságteljes, életnagyságú szarvasok, nyuszik, mókusok, kutyusok, borzok, és sosem létezett „fantázia” óriáspockok is felvillannak a képernyőn.

A kis bocs meg a szeretet

Idén a jegesmedve és kis bocsa a nagy kedvenc, olyannyira, hogy a monori főtéren is „ők” láthatók Kruchió László kompozíciójának a középpontjában, a szokásos rusztikus, szalmabálás, betlehemes enteriőrbe helyezve.

Hogy miként kerül Betlehembe a jegesmedve, most ne firtassuk, de a medvemama – mintha csak féltené a klímaválságtól - szorosan öleli kicsinyét, ami önmagában is az érzelmekre hat, és kiemeli az ünnep fő kulcsszavát, a szeretetet.

Hogy mennyire varázsoljuk karácsonyi hangulatúvá otthonunkat, attól is függ, hol lakunk, más stílust és mennyiséget kíván, egy minimál stílusú panelgarzon, mint egy csicsás, külső kerületi többszintes palota.

Szépnek szép. De azért ne feledjük: a boldogság nem a dekortól függ. Fotó: Depositphotos

Milyenek voltak a híres békeidők?

A jólét jelének tekinthető Magyarországon, hogy egyes villák lassan olyan fénylő-pulzáló giccshalmazzá válnak, akár mint az amerikai családi filmek látottak. De a jólét nem mindig jár együtt az ízléssel.

Nemrég kezembe került a kezembe egy kötet, amelyben az alábbi idézetet olvastam, még a II. világháború előtti évekből. Ebből az is kitűnik: a békeidők, lehet, hogy békések voltak, de korántsem egyformán boldogok és bőségesek mindenki számára…

„Honnét, honnét nem, az uram összeszedett vagy hat-nyolc fenyőgallyat, egy fára rádrótozta azokat, még a végin én is azt hittem, hogy igazi karácsonyfa. Annak előtte való napokban olyan magamfőzte szaloncukrot csináltam, selyempapírt vettem, megvagdostam a szélit, belecsomagoltam a cukrot, s úgy tettem a fára. Megaranyoztam a diót, legyen aranydió is, hozott az uram mogyorót, piros almát, azokat is fölaggattuk a fára, ilyen volt az akkori karácsonyfa. Egyszerű viaszgyertyát aggattunk reája, csillagszóró eszünkbe se jutott.”

Sztaniolpapír és ejtőernyő selyem

Felsorolni is nehéz, mi mindennel díszítették régen a magyarok a fenyőfáikat. A II. világháborús időkben az angolszász bombázókból megmaradt sztaniolpapír csíkokkal, (a finom, könnyű ejtőernyő selymekből ünnepi blúz készült) falun pattogatott kukoricából fűzött láncokkal, piros csipkebogyókból készített füzérekkel. Egyes családokban a seprűnyélbe fúrt lyukakba illesztettek erdőben szedett fenyőágakat az apák, és beleállították egy súllyal rögzített vödörbe.

A háborús években természetesen - az akkor még nem is igen létező - fényfüzéreket el kellett felejteni, hiszen elsötétítés járta.

Orosz mintára készült a fenyőünnep

A parlamenti, illetve a parlament előtti fenyő felállítása és feldíszítése – talán ezt kevesen tudják – az ötvenes években született meg, amikor Rákosi Mátyás orosz mintára fenyőünneppé nevezte el a karácsonyt, és hogy megfossza vallásos jellegétől, bevitte az országházba, megteremtve a sajátos úttörőkarácsony fogalmát. Mára senki nem emlékszik rá, hogy ez Rákosihoz kötődne.

A rendszerváltás óta – a fogyasztói társadalom eluralkodásával, a nyugati példák olykor fölös majmolásával (lásd Halloween és Valentin-nap) a multinacionális vállalatok beözönlésével – elkerülhetetlenné vált (legalábbis úgy tűnik) a 40 fokos karácsonyi láz. Nincs olyan iroda, múzeum, kórház, börtön, temető, iskola, ahol ne éreznék ennek a hangsúlyozását. Az adventi koszorúval kezdődik mindez, amelynek házi barkácsolását és meggyújtását a tömegkommunikációs eszközök szinte kikényszerítik, majd következik az ajándék- és mécses vásárlási őrület, a magas szintű csomagolási műhelymunka és a fadíszítés.

Kis pénzből is lehet dekorálni

A rendszerváltáskor még nem sejtettük – vagy sejtették egyesek, akik nem tanultak történelmet –, hogy a fogyasztói társadalomban óriásiak lesznek a társadalmi különbségek, (nem a norvég és svéd mintát másoltuk) emberek milliói élnek a létminimum alatt, ezrek pedig csak a jótékonysági, átcsomagolt cipős dobozokban reménykedhetnek.

Azért persze senki nem fogja kidobni az évek óta a pincében sorakozó dobozokban tárolt régi fenyődíszeket, mert változik a divat, de azért kis pénzből is lehet frissíteni.

A minimál stílusú, fiatalos kis lakásban kevésbé fényűző kellékekkel is nagyszerű hatást érhetünk el. Terítőnek inkább vegyünk egyszínű damasztot vagy vásznat, mert készen többnyire mintásak kaphatók, amelyek ütnék a szűk belső teret.

Fekete-fehérben és ezüstben

Ha mondjuk, fekete-fehér ezüstre hangoljuk a lakást, az asztalterítő akár fekete is lehet: gyönyörűen mutat rajta, mondjuk egy négyszögletes vagy rombusz alakú fehér tányérokból álló készlet, krómszínű evőeszközökkel, ezüstös szalvétákkal, gyertyatartókkal.

Fémgömböket nemcsak a fára aggathatunk, de ellephetik az asztalt is, elegáns tálban.

Ahol nincs kisgyerek, ott padlóvázaként üzemelő, hatalmas fémkaspókba helyezett fenyőágak is megteszik, szorosan körbetekerve pici izzókkal vagy ezüstszálakkal. De még a fenyő se fontos: piros termésekkel teli, kiránduláskor szedett csipkebogyó ágak is megteszik.

Minimál és antik

A minimál terítéssel érdemes megbízni a család fiatal tinédzser tagjait – kiváló érzékük van hozzá, mert még nem fertőzte meg őket többnyire a régi porcelánok és antikvitások iránti mánia, és mert inkább hajlanak az egyszerű, sima stílus felé.,

Ugyanakkor érdekesebb az összhatás, ha némi nosztalgiából – és egy régi emlék miatt - a nagymama ódon mártásos tálkája is helyet kap az asztalon, főleg, ha a család hölgytagjai retró kedvelők.

A piros, a fehér és a zöld, mint tudjuk, a karácsony klasszikus színei. Ha jól megválasztjuk a kellékeket, nem magyaros, hanem angolos-skótos hangulatú asztal is kerekedhet belőle.

Angol és skót mintára

Kellenek hozzá szép skótkockás selyemszalagok. A piros terítőhöz ezek jól illenek hasonló szalvétákkal. A selyemszalag girlandszerűen kunkorodhat az asztalon, vagy éppen a terítékek között, kis láthatatlan gombostűkkel rögzítve. A fenyőágak, apró tobozok alatt a szalag különösen jól mutat. A gyertyák legyenek zöldek. Ez a terítési stílus country jellegű lakásban, vidéki hétvégi házban, kandallós nagyszobában mutat igazán.

A boldogság nem a dekortól függ

A nyugati trendek mára óhatatlanul betüremkedtek. A bejárati ajtó koszorúja, az angolszász országokban dívó, csillárra akasztott fagyalcsokor, a terítőre helyezett piros bogyós magyalág, a hóbogyó, sőt, újabban a piros mikulásos, jókora, ajándékot tartalmazó zokni is, ami feldobja a hangulatot, akárcsak a kockás vagy mikulásos konyharuha.

Mindig ügyeljünk arra, hogy a dekoráció ne legyen túl sok, és illeszkedjen a lakberendezés, a szoba stílusa stílusához.

A karácsonyi boldogság, az ünnepi este hangulata persze nem a külsőségektől függ – mondhatnánk. A legszebben felöltöztetett lakásban is összeveszhetnek két perc alatt a rokonok, vagy megsértődhet valaki az ajándék miatt…