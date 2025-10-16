Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Kiderült, hova kerülhetnek az MNB műtárgyai

Múzeumok között oszthatják szét az MNB-gyűjtemény egyes darabjait. 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kortárs gyűjteményét magyar múzeumok között oszthatják szét, így országosan mintegy 1400 alkotás kerülhet közgyűjteményekbe – írja a Qubit. 

A közpénzből vásárolt művek így ténylegesen köztulajdonba kerülnének. A gyűjtemény eddig az MNB-Ingatlan Kft. tulajdonában volt, és főként magyar festményekből áll. A portál hivatalos megerősítést nem kapott, de a portál által megkeresett múzeumi, illetve kereskedelmi galériában dolgozó szakembereket nem érte váratlanul a hír.

Az MNB-gyűjtemény szétosztásának ötlete már korábban is felmerült. Az MNB 2020 és 2024 között ötmilliárd forint értékben vásárolt műveket, döntően az absztrakt festészethez sorolhatókat, elsősorban a neoavantgárd nemzedék tagjaitól, majd fokozatosan fiatalabb művészektől is. A lap arra volt kíváncsi, hogy az új jegybanki vezetésnek mi az elképzelése, terve a gyűjteménnyel, amelynek létrehozása köztudottan Matolcsy György korábbi MNB-elnök személyes ambíciója volt.

Fotó: MNB

Rieder Gábor művészettörténész szerint – akinek tanácsadói megbízása azóta már megszűnt a jegybanknál – az egyik legjobb forgatókönyv lenne, ha a műtárgyak hazai múzeumokba kerülnének, lehetőleg nemcsak a fővárosba, hanem vidékre is. Más esetben, például „ha a műtárgyakat a piacra öntenék vissza, az katasztrófát okozna a műkereskedelemben” – mondta Rieder.

Magyarországon a múzeumoknak elenyészően kevés pénzük van gyűjteménygyarapításra (az MNB nagyon is privilegizált helyzetben volt), így vélhetően örülnek annak, ha fejleszthetik a kollekciójukat. Ugyanakkor, ha művek most hazai közgyűjteményekbe kerülnek is, számos kérdés marad a levegőben, melyekre a lap cikkében keresi a válaszokat. 

