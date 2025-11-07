Kiderült, mennyibe kerül az akciós és a VIP-bérlet a Szigetre

Megnyította az első bérletvásárlási lehetőséget a Sziget Fesztivál a jövő évi rendezvényre – írja a Hvg. Az elővételes bérlet ára 21 éven felülieknek 104 900 forint, a 21 éves, vagy fiatalabb fesztiválozóknak 83 600 forint. A VIP-bérlet 197 600 forintba kerül. A bérletekhez részletfizetési lehetőséget is kínál a Sziget.

Azoknak, akiknek eddig nem volt Revolut-fiókjuk, a bérletvásárlás mellé 8500 forint jóváírás jár az új fiók nyitásánál.

Az akciós bérleteket – fejenként legfeljebb négy darabot – azok tudják megvenni vasárnap délig, akik szerdáig regisztráltak erre a lehetőségre. A Sziget fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg a jövő évben.