1p
Kultúra Fesztiválok Kultúra Revolut

Kiderült, mennyibe kerül az akciós és a VIP-bérlet a Szigetre

mfor.hu

A 21 éves, vagy fiatalabb fesztiválozók több mint 21 ezer forint kedvezményt kapnak a bérlet árából, a Revolut pedig ráugrott a Sziget-őrületre.

Megnyította az első bérletvásárlási lehetőséget a Sziget Fesztivál a jövő évi rendezvényre – írja a Hvg. Az elővételes bérlet ára 21 éven felülieknek 104 900 forint, a 21 éves, vagy fiatalabb fesztiválozóknak 83 600 forint. A VIP-bérlet 197 600 forintba kerül. A bérletekhez részletfizetési lehetőséget is kínál a Sziget.

Azoknak, akiknek eddig nem volt Revolut-fiókjuk, a bérletvásárlás mellé 8500 forint jóváírás jár az új fiók nyitásánál.

Az akciós bérleteket – fejenként legfeljebb négy darabot – azok tudják megvenni vasárnap délig, akik szerdáig regisztráltak erre a lehetőségre. A Sziget fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg a jövő évben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már jegyet is lehet venni a jövő évi Sziget fesztiválra

Már jegyet is lehet venni a jövő évi Sziget Fesztiválra

A fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg a szokásos helyszínen az eredeti rendezvény főszervezőjével.

Olyan eseményt hoznának Budapestre, amit eddig még sosem

Olyan eseményt hoznának Budapestre, amilyet eddig még soha

A Konferencialiga döntőjét pályázza meg a labdarúgó szövetség.   

vitézy

Vitézy Dávid szerint kiszámíthatatlan, mi lesz a Sziget Fesztivállal

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője elmondta azt is, mit gondol a hétfőn bejelentett reptéri gyorsvasútról. 

A Sziget nemzetgazdaságilag is fontos

A Sziget nemzetgazdaságilag is fontos

Ha elmaradna a jövő évben a fesztivál, az legalább 30 milliárd forint kiesést jelentene a nemzetgazdaságnak, számította ki a GKI.

Kiderült, hova kerülhetnek az MNB műtárgyai

Múzeumok között oszthatják szét az MNB-gyűjtemény egyes darabjait. 

A propaganda ezerarcú szörnyeteg

Hogyan kerülhetjük el, hogy bedaráljon minket a propaganda gépezete?

Propaganda mindig volt és lesz. Az viszont, hogy felismerjük-e, hogyan érezzük magunkat miatta, és teszünk-e valamit, ha viszolygunk tőle, csak rajtunk múlik. 

Az Utónév-engedélyezési Bizottság elnöke Kósa lajos (jobbra)

Kósa Lajos új, védelmező szerepkörben tűnt fel

Megalakítottuk az Utónév-engedélyezési Bizottságot, amelynek az elnöke leszek – jelentette be a Fidesz vezető politikusa.

Csak nézünk, mint a moziban – de mit is?

A nagyvárosokban a „plázamozik”, ahogy a köznyelv hívja ezeket a hatalmas vásznú, több termes intézményeket, eluralkodtak az utóbbi húsz évben. Mennyire sikeresek ma? Kik azok, akik inkább a művészmozikat, független filmeket részesítik előnyben? A magyar filmek hogyan tudnak versenyben maradni az amerikai szuperprodukciókkal? A témáról a hazai mozis szakma két meghatározó szereplőjével beszélgettünk.

Először üzent Krasznahorkai a Nobel-díj megnyerése óta

Először üzent Krasznahorkai a Nobel-díj megnyerése óta

A Nobel-díjas író közösségi oldalán reagált a kitüntetésre.

Krasznahorkai László munkásságát világszerte ismerik és elismerik

Így méltatta a nemzetközi sajtó a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót

Összegyűjtöttük, mit írtak Krasznahorkai Lászlóról a legnagyobb lapok, miután neki ítélték az idei irodalmi Nobel-díjat. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168