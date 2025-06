Körmönfont módon bocsátják el az embereket az Operaházból

Ókovács azonban nem tart szükségesnek további tárgyalásokat, mondván megfelelt a törvény és a kollektív szerződés szerinti kötelezettségének és hozzátette azt is, hogy betartotta az ígéretét, miszerint nem lesz csoportos létszámleépítés. Bárány Balázs elmondta, nem fogadják el a leépítést és mihamarabb kezdeményezni fogják a kollektív szerződés szerinti egyeztetést. Abban sem biztosak, hogy a mostani elbocsátást nem követi majd újabb. A történet vége sztrájk lehet az Operaháznál.

Úgy akarnak kirúgni több mint két tucat alkalmazottat az Operaházból, hogy elkerüljék a csoportos elbocsátásra vonatkozó egyeztetést a szakszervezetekkel. A létszám lényegében meg is lenne ehhez.

