Kortárs szobrászati kiállítás nyílt Köveskálon

A kiállítás májustól októberig minden nap 10 és 17 óra között, regisztráció után, ingyenesen látogatható. A szervezők különböző kísérőprogramokkal – például irodalmi sétákkal, brunchokkal, jógaórákkal és kortárs tánc-performanszokkal – is várják az érdeklődőket. A parkban az elmúlt évek díjnyertes alkotásai is megtekinthetők, a művek pedig megvásárolhatók.

A kiállításon számos különleges mű látható: van, amelyben növények „beszélgetnek”, egy másik napraforgómagokat mintáz, de található fémhulladékból készült űrkutya, festett bronzszobor, valamint sírkőmaradékokból összeállított alkotás is. A látogatók QR-kódok segítségével digitális tárlatvezetést is igénybe vehetnek.

Topor Tünde mutatja be a meghívottaknak az idei győztes műalkotást. Fotó: Mészáros Annarózsa

A fődíjat, amely egymillió forint, Szalay Péter „Planetáris folklór” című alkotása nyerte el. A mű két ököl találkozásának pillanatát ragadja meg, és a szobrászat alapkérdéseit feszegeti, miközben Vasarely geometrikus hagyományait is megidézi.

A kiállításra idén 25 művész jelentkezett, akik közül 14 alkotó került be a döntőbe. A pályázatokat szakmai zsűri bírálta el, amelynek tagjai Topor Tünde művészettörténész, Petrányi Zsolt, a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének vezetője, Szabó Ádám Munkácsy-díjas szobrászművész, Tóth Pál Sándor gyűjteménykezelő, aki a tavalyi nyertes volt, a Munkácsy Mihály-díjas Gaál Tamás szobrászművész valamint Molnár Júlia és Héjja Róbert, a házigazda tulajdonosok voltak – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Turizmus Online .

A Káli-medencében, Köveskálon idén ötödik alkalommal rendezték meg a Káli Art-Park szabadtéri szobrászati kiállítását, amely a Káli Art Inn butikhotel parkjában kapott helyet. Az esemény célja, hogy a kortárs magyar szobrászok számára bemutatkozási lehetőséget teremtsen, miközben a közönség számára is elérhetővé teszi a művészetet.

