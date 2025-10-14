Kósa Lajos új, védelmező szerepkörben tűnt fel

„Védjük egyik közös nemzeti kincsünket, a magyar utóneveket!” – szólított fel Kósa Lajos keddi Facebook posztjában.

„A magyar utónevek, mint a nyelvi-kulturális örökségünk fontos elemei, megérdemlik a védelmet és a kellő megbecsülést. Ezért különösen fontos mérföldkő a magyar utónevekre vonatkozó törvény módosítása, és a most megalakult, Utónév-engedélyezési Bizottság is”– érvelt az új testület megalakulása mellett.

Az Utónév-engedélyezési Bizottság elnöke Kósa lajos (jobbra)

Fotó: Facebook/Kósa Lajos

Helyi érték, szépség

„Nagy öröm, hogy a bizottság egy másik tagja is Debrecent képviseli: Hoffmann István professzor úr, a Debreceni Egyetem kiváló nyelvésze, akinek elképesztő tudását és tapasztalatát nagyra értékelem.

„Feladatunk, hogy a magyar utónevek listája a jövőben is tükrözze a anyanyelvünk (sic!) szépségét, hagyományainkat, és nemzeti identitásunkat” – zárja sorait a védelmező politikus.

Listázás

A bizottság alakuló ülését követően Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter felidézte, hogy a Kósa Lajos (Fidesz) javaslatára elfogadott új törvény után megjelent a rendelet, amely tartalmazza a magyar, illetve a 13 őshonos nemzetiség választható utóneveinek listáját. Annak felülvizsgálata ugyanúgy a bizottság feladata, mint az, hogy a nevek megőrizzék a magyar csengésüket – írja a24.hu.

Ez annál is inkább szükséges, mert az UNESCO (az ENSZ tudományos és kulturális szervezete) 151 országban végzett felmérése szerint Magyarországon valósul meg a legkevésbé a nagyszülők neveinek továbbélése az unokáknál – idézte az MTI Hankó Balázst, aki korábban az utónévjegyzék első kontrollját őszre ígérte.