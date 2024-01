Egy Fidesz-gururól forgatnak dokumentumfilmet, gigantikus összeggel támogatják

Kovács Ákosról, a kormánypárthoz közel álló zenészről forgatnak dokumentumfilmet Ember maradj: Ákos címmel. A hírt Kovács Gellért „Filmszerész”, filmes szakértő osztotta meg a közösségi médiában, aki megjegyezte,

az alkotást 228,5 millió forinttal támogatja Nemzeti Filmintézet (NFI).

Ellenőriztük, valóban, a Nemzeti Filmintézet január 16-án döntött arról, a FILM-ART Stúdió Kft. pályázatát nyertesnek nyilvánították. A döntés viszont csak az elmúlt napokban kerülhetett fel az intézet honlapjára.

Lapunk ugyanis egy héttel ezelőtt, január 24-én vette észre a Cégközlönyben, hogy Ákos Film Kft. néven bejegyezték a cégjegyzékbe a Hábermann Jenő filmproducer tulajdonában álló FILM-ART Kft. által alapított céget. Lapunk aznap e-mailben kereste is az ismert producert, akinek nevéhez többek közt olyan alkotások fűződnek, mint például a Magyar Passió, az Aranybulla, a Masfeld, a Hídember vagy a Retúr. Hábermann Jenőtől szerettük volna megtudni, valóban helyesek-e azok az értesüléseink, mely szerint életrajzi film készül Ákosról, és ha igen, mit tudhat meg a nagyközönség az alkotásról. A január 16-i döntés azonban akkor még nem volt elérhető az NFI honlapján.

Valóban, állami támogatással készül film a kormányközeli zenész életéről. Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt

Választ nem kaptunk, ám sokatmondó, hogy most nyilvánosságra került a döntés, sőt azt is megtudhattuk, a rendező-forgatókönyvíró Kriskó László lesz, aki számos dokumentumfilmet jegyez már, de Hábermann-nal együtt dolgozott az Aranybullán is.