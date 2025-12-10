Krasznahorkai László hivatalosan is megkapta a Nobel-díját

A magyar író még december 8-án, vasárnap mondta el az ünnepi beszédét, míg a hivatalos díjátadó ceremóniát szerda délután négy órától rendezték Stockholmban, Alfred Nobel halálának évfordulóján.
A hvg.hu összefoglalója szerint a gálán nagyjából 1300 köztiszteletben álló vendég vett részt, köztük a svéd királyi család is, a díjakat pedig személyesen XVI. Károly Gusztáv svéd király adta át a díjazottaknak. A díjátadót a stockholmi Concert Hallban tartották, utána a vendégek a helyi városházára vonulnak át egy hasonlóan nagyszabású bankettre.
A ceremónián – a hagyományosan Oslóban átadott Nobel-békedíjat kivéve – minden idei díjazottról beszédet mondtak a Svéd Akadémia tagjai. Krasznahorkai Lászlót Anders Olsson svéd író és irodalomtudós méltatta, aki 2008 óta a Svéd Akadémia tagja, jelenleg pedig az irodalmi Nobel-díjról döntő bizottság elnöke. Egyebek mellett úgy fogalmazott:
„Krasznahorkai László írói nagysága abban rejlik, hogy sikerült ötvöznie a művészi, illúzióktól teljesen mentes tekintetet, amely átlát az ember által létrehozott rendek törékenységén, és az irodalom erejébe vetett rendíthetetlen hitet.
(…) A rémálomszerű jelenetekben mesterien ábrázolja a rend és a zűrzavar közötti brutális küzdelmet, amelyben senki sem menekülhet a terror elől.”