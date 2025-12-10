Krasznahorkai László hivatalosan is megkapta a Nobel-díját

A magyar író még december 8-án, vasárnap mondta el az ünnepi beszédét, míg a hivatalos díjátadó ceremóniát szerda délután négy órától rendezték Stockholmban, Alfred Nobel halálának évfordulóján.

A hvg.hu összefoglalója szerint a gálán nagyjából 1300 köztiszteletben álló vendég vett részt, köztük a svéd királyi család is, a díjakat pedig személyesen XVI. Károly Gusztáv svéd király adta át a díjazottaknak. A díjátadót a stockholmi Concert Hallban tartották, utána a vendégek a helyi városházára vonulnak át egy hasonlóan nagyszabású bankettre.

Krasznahorkai László író, miután átvette az életművével elnyert irodalmi Nobel-díjat a 2025-ös Nobel-díjak átadási ünnepségén a stockholmi hangversenyteremben 2025. december 10-én.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A ceremónián – a hagyományosan Oslóban átadott Nobel-békedíjat kivéve – minden idei díjazottról beszédet mondtak a Svéd Akadémia tagjai. Krasznahorkai Lászlót Anders Olsson svéd író és irodalomtudós méltatta, aki 2008 óta a Svéd Akadémia tagja, jelenleg pedig az irodalmi Nobel-díjról döntő bizottság elnöke. Egyebek mellett úgy fogalmazott: