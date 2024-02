L. Simon László máris üzent a Nemzeti Múzeum új főigazgatójának

Az Index nyomán számolt be lapunk is arról, hogy Demeter Szilárd kapta meg a L. Simon László posztját a Magyar Nemzeti Múzeum élén. Csák János kulturális és innovációs miniszter a Nemzeti Kulturális Tanács keddi ülésén jelentette ezt be.

L. Simon László szerint folytatni kellene a megkezdett intézkedéseket. Fotó: Depositphotos

L. Simon László később az Indexnek elmondta: gratulál Demeter Szilárdnak, és reméli, folytatni fogja az általa megkezdett reformokat.

Ebben szívesen segítek is neki – fogalmazott.

L. Simon László többek között elmondta, a Nemzeti Múzeumban a vezetésemmel két intézmény beolvasztását készítették elő, amely folyamatot érdemes lenne az új főigazgatónak befejeznie: az Oktatási Hivatal és az őket fenntartó Belügyminisztérium is támogatta a hozzájuk tartozó, kiváló gyűjteménnyel és szakembergárdával működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum integrálását, amit az is indokol, hogy egy épületben van a Nemzeti Múzeum Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központjával. Szintén előkészítették a világ egyik legjobb gyűjteményével rendelkező, de alig látogatott Bélyegmúzeumnak a Nemzeti Múzeumhoz csatolását.

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjára L. Simon László tavaly novemberi elbocsátása után írtak ki pályázatot, amelyre a Kulturális és Innovációs Minisztérium közlése szerint tízen nyújtottak be pályázatot.