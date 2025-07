Lángra kapott az ozorai fesztiválsátor

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A tűz következtében több gázpalack is felrobbant, ez tovább nehezítette az oltást. A helyszínre a sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltókat riasztották, akik négy vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.

A lángok egy körülbelül 250 négyzetméteres területen csaptak fel: egy fém- és faszerkezetű ponyvasátor gyulladt ki, benne három személyautóval és egy utánfutóval, amelyek szintén lángra kaptak – számol be az eseményről a Telex.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!