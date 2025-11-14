2p
Kultúra Kultúra Lázár János

Lázár János nagy napja: a KSH után a bécsi ügyészség örvendeztette meg a minisztert

mfor.hu

A bécsi ügyészség elrendelte a Magyarországról kivitt Klimt-festmény lefoglalását.

„A bécsi ügyészség Magyarország kérésére elrendelte Gustav Klimt az Afrikai herceg című alkotásának lefoglalását” –posztolta Lánszki Regő országos főépítész csütörtökön. Azt írta, a festményt a hatóságok megtévesztésével vitték ki Magyarországról, az Építési és Közlekedési Minisztérium jóvoltából viszont most fordulópont érkezett, és ez egy fontos lépés afelé, hogy a kép visszakerüljön Magyarországra – számol be róla a Telex.

Gustav Klimt osztrák festő közel egy évszázada eltűnt festményét 2023-ban vihette Ausztriába egy magánszemély, aki erre engedélyt kért a magyar hatóságoktól. Igen ám, de azt nem említette, hogy egy ilyen értékes festményről van szó, ehelyett csak azt közölte a hatóságokkal, hogy egy 50 ezer forint értékű képről van szó, amelyet ismeretlen alkotó készített.

Később azonban kiderült, hogy Gustav Klimt Afrikai herceg című képéről van szó. Az ügyben illetékes Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) vezetője, Lázár János vizsgálatot rendelt el. Megállapították, hogy a kérelmező valótlanul adta meg a festmény adatait, és azt sem jelezte, hogy a festményen a Klimt-hagyatékot jelölő bélyegző látható. Az Ausztriába való szállítás sem volt teljesen igaz, mert a kép később maastrichti, New York-i művészeti és régiségvásárokon bukkant fel.

Gustav Klimt, az Afrikai herceg című képe
Gustav Klimt, az Afrikai herceg című képe
Fotó: Wikipédia

Az ügy miatt Lázár János minisztériuma kormányrendelet-módosítást nyújtott be, amely kimondja, hogy mielőtt egy értékes műkincset Magyarországról külföldre vinnének, azt előtte fizikai vizsgálatra be kell mutatni a kulturális hatóságnak.

Erre azért volt szükség, mert kiderült, hogy 2023-ban a festményhez tartozó kérelemhez és a kiviteli engedélyhez elég volt egy „rossz minőségű, körülvágott, nem a teljes képet ábrázoló, homályos, színvilágában a valóságtól jelentősen eltérő, megtévesztő fotót” csatolni, amelyről még a hagyatéki bélyegzőt is eltüntették.

Az ÉKM feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon, és kezdeményezte a festmény védetté nyilvánítását, mert szerintük hamis adatokkal és manipulált képpel vitték ki az országból.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

„Sötét alkotás, de öröm volt olvasni” – magyar regény nyerte a Booker-díjat

„Sötét alkotás, de öröm volt olvasni” – magyar regény nyerte a Booker-díjat

Az egyik legrangosabb irodalmi díjat zsebelte be David Szalay.

Kiderült, mennyibe kerül az akciós és a VIP-bérlet a Szigetre

Kiderült, mennyibe kerül az akciós és a VIP-bérlet a Szigetre

A 21 éves, vagy fiatalabb fesztiválozók több mint 21 ezer forint kedvezményt kapnak a bérlet árából, a Revolut pedig ráugrott a Sziget-őrületre.

Már jegyet is lehet venni a jövő évi Sziget fesztiválra

Már jegyet is lehet venni a jövő évi Sziget Fesztiválra

A fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg a szokásos helyszínen az eredeti rendezvény főszervezőjével.

Olyan eseményt hoznának Budapestre, amit eddig még sosem

Olyan eseményt hoznának Budapestre, amilyet eddig még soha

A Konferencialiga döntőjét pályázza meg a labdarúgó szövetség.   

vitézy

Vitézy Dávid szerint kiszámíthatatlan, mi lesz a Sziget Fesztivállal

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője elmondta azt is, mit gondol a hétfőn bejelentett reptéri gyorsvasútról. 

A Sziget nemzetgazdaságilag is fontos

A Sziget nemzetgazdaságilag is fontos

Ha elmaradna a jövő évben a fesztivál, az legalább 30 milliárd forint kiesést jelentene a nemzetgazdaságnak, számította ki a GKI.

Kiderült, hova kerülhetnek az MNB műtárgyai

Múzeumok között oszthatják szét az MNB-gyűjtemény egyes darabjait. 

A propaganda ezerarcú szörnyeteg

Hogyan kerülhetjük el, hogy bedaráljon minket a propaganda gépezete?

Propaganda mindig volt és lesz. Az viszont, hogy felismerjük-e, hogyan érezzük magunkat miatta, és teszünk-e valamit, ha viszolygunk tőle, csak rajtunk múlik. 

Az Utónév-engedélyezési Bizottság elnöke Kósa lajos (jobbra)

Kósa Lajos új, védelmező szerepkörben tűnt fel

Megalakítottuk az Utónév-engedélyezési Bizottságot, amelynek az elnöke leszek – jelentette be a Fidesz vezető politikusa.

Csak nézünk, mint a moziban – de mit is?

A nagyvárosokban a „plázamozik”, ahogy a köznyelv hívja ezeket a hatalmas vásznú, több termes intézményeket, eluralkodtak az utóbbi húsz évben. Mennyire sikeresek ma? Kik azok, akik inkább a művészmozikat, független filmeket részesítik előnyben? A magyar filmek hogyan tudnak versenyben maradni az amerikai szuperprodukciókkal? A témáról a hazai mozis szakma két meghatározó szereplőjével beszélgettünk.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168