Lázár János nagy napja: a KSH után a bécsi ügyészség örvendeztette meg a minisztert

„A bécsi ügyészség Magyarország kérésére elrendelte Gustav Klimt az Afrikai herceg című alkotásának lefoglalását” –posztolta Lánszki Regő országos főépítész csütörtökön. Azt írta, a festményt a hatóságok megtévesztésével vitték ki Magyarországról, az Építési és Közlekedési Minisztérium jóvoltából viszont most fordulópont érkezett, és ez egy fontos lépés afelé, hogy a kép visszakerüljön Magyarországra – számol be róla a Telex.

Gustav Klimt osztrák festő közel egy évszázada eltűnt festményét 2023-ban vihette Ausztriába egy magánszemély, aki erre engedélyt kért a magyar hatóságoktól. Igen ám, de azt nem említette, hogy egy ilyen értékes festményről van szó, ehelyett csak azt közölte a hatóságokkal, hogy egy 50 ezer forint értékű képről van szó, amelyet ismeretlen alkotó készített.

Később azonban kiderült, hogy Gustav Klimt Afrikai herceg című képéről van szó. Az ügyben illetékes Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) vezetője, Lázár János vizsgálatot rendelt el. Megállapították, hogy a kérelmező valótlanul adta meg a festmény adatait, és azt sem jelezte, hogy a festményen a Klimt-hagyatékot jelölő bélyegző látható. Az Ausztriába való szállítás sem volt teljesen igaz, mert a kép később maastrichti, New York-i művészeti és régiségvásárokon bukkant fel.

Gustav Klimt, az Afrikai herceg című képe

Fotó: Wikipédia

Az ügy miatt Lázár János minisztériuma kormányrendelet-módosítást nyújtott be, amely kimondja, hogy mielőtt egy értékes műkincset Magyarországról külföldre vinnének, azt előtte fizikai vizsgálatra be kell mutatni a kulturális hatóságnak.

Erre azért volt szükség, mert kiderült, hogy 2023-ban a festményhez tartozó kérelemhez és a kiviteli engedélyhez elég volt egy „rossz minőségű, körülvágott, nem a teljes képet ábrázoló, homályos, színvilágában a valóságtól jelentősen eltérő, megtévesztő fotót” csatolni, amelyről még a hagyatéki bélyegzőt is eltüntették.

Az ÉKM feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon, és kezdeményezte a festmény védetté nyilvánítását, mert szerintük hamis adatokkal és manipulált képpel vitték ki az országból.