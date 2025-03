Lemondtak Hankó Balázs döntése miatt a Munkácsy-díj-bizottság tagjai

Vészabó kitüntetésének kritikusai szerint politikai okokokból kaphatta meg azt – feltűnt olyan képen közösségi oldalán, ahol több kormányellenesnek nem nevezhető személlyel pózolt . Díjazása ellen petíció is indult, amelyben többek között az szerepel, hogy az elmúlt 75 évben Munkácsy-díjban részesített művészek 98-99 százaléka profi volt, politikai nyomásra 1-2 százaléknyit díjazhattak, de olyan amatőr, „minimálisan elvárható szakmai alapokat is nélkülöző” díjazott egy sem volt, mint Vészabó – tette hozzá az Index.

A most lemondott bizottság tagja volt:

Az Index cikke szerint az ütötte ki a biztosítékot, hogy Hankó Balázs egy olyan festőnőt választott, aki a szélesebb, 150 fős listán sem szerepel. A hattagú testület tagjai azért döntöttek a távozás mellett, mert véleményük szerint Vészabó Noémi személyében – egy általuk „amatőr, vásári szintű festőnek” nevezett művész is a díjazottak közé került.

