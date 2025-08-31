Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Kultúra Fidesz Tisza Párt Választás 2026 Lengyel László Magyar Péter Orbán Viktor

Lengyel László a Fidesz utolsó nyarát látja

mfor.hu

A politológus a Népszava oldalán fejti ki helyzetértékelését.

„A régi rend a kétharmados többségre épül. A legvérmesebb fidesznyikek se gondolhatják, hogy újra kétharmaduk lesz, és minden úgy megy tovább, mint eddig. Ha pedig csaláshoz, erőszakhoz folyamodnak, akkor már egy új rendszert kell működtetniük: a folyamatos erőszak rendszerét. A politikai szerkezet kétpólusúvá vált. Egyik oldalán se áll a szó igazi értelmében vett párt: a Fidesz már nem, a Tisza még nem párt” – írja Lengyel László.

A Klasszis Klub többször meghívta az ismert politológust, Lengyel Lászlót
A Klasszis Klub többször meghívta az ismert politológust, Lengyel Lászlót
Fotó: Mfor

A belső térkép

„Nemcsak a politikai térkép, hanem a belső emberi, erkölcsi térképek is megváltoztak. A gyűlölködő szavak szennyóceánjában felbukkantak az erkölcsi tettek szigetei. Nézzünk rá a Pride Erzsébet-híddal együtt emelkedő emberbüszkeség szabadságszigetére: mi vagyunk. Tetszik, nem tetszik, valamennyi rockkoncerten felhangzik a „mocskos Fidesz”, és nemcsak a kiabáló fiatalok, de a hatalom-listázta zenészek is vállalják: mi vagyunk” – teszi hozzá.

„Kelet-Közép-Európa társadalmi csapdája, hogy az Európa-barát érzelmek mögül hiányzik egy erős, többségi középosztályi/polgári támogatás” – állítja sommásan Lengyel László.

Hogy honnan várhat e réteg támogatást, azzal kapcsolatban kijelenti: „Mindnyájunknak nyugat-európai lökésre van szükségünk, vagyis az éppen gyengélkedő nyugat-európai középosztályoknak kellene célt, példát, erőt kölcsönözniük nekünk. Szomorú, de ez az európai életmódú középosztály maradt a világban egyedül a liberális demokrácia, az autonóm szereplőkön nyugvó piacgazdaság, a jogállamiság és az emberi jogok letéteményese, őrzője.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Aki kibabrált a támogatott, tűrt és tiltott kategorizálással

Erre példa a 125 évvel ezelőtt született Barcsay Jenő, akinek emlékére egykori munkahelye, a Képzőművészeti Főiskola (ma már egyetem) kiállítást rendezett, amely szeptember 27-éig látogatható.

Megfordult a tendencia a Sziget fesztiválon

Megfordult a tendencia a Sziget fesztiválon

Az idén nőtt a látogatók száma, a tavalyi évhez hasonlítva, és többször közel voltak a teltházhoz.

LeBron James a floridai Orlando Camping Stadionban 2018. novemberében

Határ a csillagos ég: mennyit ér egy kosárlabda? És egy mez?

Arra, hogy a legfurcsább és a leghétköznapibb tételek is hihetetlen árakon találhatnak gazdára az árveréseken, számos példát láttunk az elmúlt években. Most annak jártunk utána, hogy mennyit érhet egy-egy kosárlabda-relikvia.  

A 31. Sziget fesztiválra tartó fiatalok érkeznek a K-hídon az óbudai Hajógyári-szigetre 2025. augusztus 5-én. A 76 hektáros területen több mint ötven helyszín van, ahol csaknem ezer program várja a közönséget augusztus 6. és 11. között.

Indul a Sziget – a Kneecap kitiltása „nagyon rossz precedens”

Szerdán kezdődik és augusztus 11-ig tart a Sziget Fesztivál – a palesztinpárti északír raptrió nélkül.

Tom Daley nem csak a teljesítménye miatt lopta be magát a sportrajongók szívébe. A fotó a 2022-es The BRIT Awards-on készült

Ki ne emlékezne a kötögető olimpiai bajnokra? Szédületes lehetőséget kapott

Tom Daley lett az Adidas legújabb reklámarca: a brit mű- és toronyugró öt olimpián összesen öt érmet szerzett.

Mindennapi életünk része, ezért fontos, hogy finom legyen

Egy ital, amit szinte mindenki imád: milyen a kávé, ha specialty?

A kőolaj után a második legnagyobb mennyiségben értékesítet termék a világon a kávé. Olykor csak ürügy, hogy leüljünk valahol beszélgetni, máskor az a cél, hogy élénkítsük vele magunkat. De mint minden ételnél és italnál, a kávé esetében is változnak a fogyasztási szokások. Most a specialty a nyerő. Ennek jártunk utána.

Kneecap

A bindzsisztáni merénylet belefér, a Kneecap mellett a fiatalok állnak ki – felmérés

Mindkét ügy megítélését nagyon befolyásolja a pártszimpátia és a kor.

A nyolcvanas évek közepe óta milliók gyűjtik a plüssbevonatú apró állatcsaládokat

Besokallt a népszerű játékgyártó, vége az ártatlannak indult mókának a TikTokon

A kreativitásnak is vannak határai és szabályai – erre hívja fel a figyelmet az egyik japán játékcég és egy fiatal tartalomgyártó jogi vitája, amely jelen állás szerint a bíróságon végződik majd.   

A tábortűz a fesztivál része szokott lenni

Lángra kapott az ozorai fesztiválsátor

Tűz ütött ki szerda délután Igar külterületén, a 6407-es út közelében – közölte a katasztrófavédelem.

Már Tusványoson is húzgálják a Fidesz bajuszát – furcsa dolgok kerültek a színpadra

Már Tusványoson is húzgálják a Fidesz bajuszát – furcsa dolgok kerültek a színpadra

Szivárványos zászló, népszabadságos póló, odamondogatós szövegek – az idei Tusványos kicsit másnak tűnik.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168