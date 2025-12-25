2p
Kultúra Karácsony Vatikán XIV. Leó pápa

Leó pápa karácsony estéjén eltorzult gazdaságról, a szegények megsegítéséről beszélt

mfor.hu

Kiállt az idegenek mellett is az amerikai születésű Leo, első pápai karácsonyi prédikációjában.

XIV. Leó pápa karácsony esti prédikációjában szerdán azt mondta: Jézus születésének története – miszerint egy istállóban jött világra, mert nem volt hely számára a szálláson – arra kell emlékeztesse a keresztényeket, hogy napjainkban a szegények és az idegenek megsegítésének megtagadása valójában magának Istennek az elutasítását jelenti – foglalja össze a Reuters.

A pápa, aki pápasága kezdetétől kiemelt témává tette a bevándorlók és a szegények iránti gondoskodást, hangsúlyozta: Jézus születése azt mutatja, hogy Isten jelen van minden emberben. XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmisén vezette be a világ mintegy 1,4 milliárd katolikus hívőjét a karácsony ünnepébe.

„A földön nincs helye Istennek, ha nincs helye az embernek. Az egyik elutasítása a másik elutasítását jelenti” – mondta a pápa az ünnepélyes szertartáson, amelyen mintegy hatezren vettek részt a bazilikában.

Orbán Viktor miniszterelnök állt már Leó pápa mellett
Orbán Viktor miniszterelnök állt már Leó pápa mellett
Fotó: MTI/MTVA/Mario Tomassetti

XIV. Leó, az első amerikai születésű pápa, idén májusban választották meg a bíborosok Ferenc pápa utódjául, és most ünnepli első karácsonyát pápaként. A szentatya korábban bírálta Donald Trump amerikai elnök megosztó bevándorlásellenes intézkedéseit is.

Beszédében idézte XVI. Benedek néhai pápát, aki sajnálattal állapította meg, hogy a világ nem törődik eléggé a gyermekekkel, a szegényekkel és az idegenekkel.

„Miközben egy eltorzult gazdaság puszta árucikként kezeli az embereket, Isten hozzánk hasonlóvá válik, és feltárja minden ember végtelen méltóságát” – fogalmazott Leó pápa.

„Ahol hely van az ember számára, ott hely van Isten számára is. Még egy istálló is szentebbé válhat, mint egy templom” – tette hozzá.

A bazilikán kívül mintegy ötezren követték a szertartást kivetítőkön a Szent Péter téren, esernyők és esőkabátok alatt, az erős római esőben. A hetvenéves pápa a mise kezdete előtt kiment hozzájuk, hogy köszöntse őket. „Csodálom és tisztelem önöket, és köszönöm a bátorságukat, hogy ebben az időben is itt akartak lenni” – mondta.

Csütörtökön XIV. Leó pápa karácsony napi szentmisét mutat be, majd elmondja és kiosztja a hagyományos, évente kétszer elhangzó „Urbi et Orbi” – a városnak és a világnak szóló – üzenetet és áldást.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Comedy Central logója

Napokon belül megszűnik a magyar Comedy Central, és több zenecsatorna is

A Comedy Central és az MTV Hits is megszűnik Magyarországon január 1-től. A Paramount a nézői szokások átalakulására reagált, a népszerű műsorokat más csatornák vehetik át.

Krasznahorkai László hivatalosan is megkapta a Nobel-díját

Krasznahorkai László hivatalosan is megkapta a Nobel-díját

Szerdán vette át az elismerést.

Balázs Péter távozott közülünk

Elhunyt Balázs Péter színművész

82 éves korában elhunyt Balázs Péter színész, a Szolnoki Szigligeti Színház volt igazgatója, közölte a színház.

Édes élet, magyar módra: ezek most a bejgli- és szaloncukor-trendek

Nincs karácsony bejgli és szaloncukor nélkül. De a fogyasztás mértéke, a vásárlási szokások ezen a téren is változnak, egyre gyakrabban.

Ennyiért még soha nem ütöttek le modern festményt – 78 milliárdot ért valakinek egy Klimt-alkotás

Klimt műve összességében is a második legdrágább festmény lett.

Lázár János nagy napja: a KSH után a bécsi ügyészség örvendeztette meg a minisztert

Lázár János nagy napja: a KSH után a bécsi ügyészség örvendeztette meg a minisztert

A bécsi ügyészség elrendelte a Magyarországról kivitt Klimt-festmény lefoglalását.

„Sötét alkotás, de öröm volt olvasni” – magyar regény nyerte a Booker-díjat

„Sötét alkotás, de öröm volt olvasni” – magyar regény nyerte a Booker-díjat

Az egyik legrangosabb irodalmi díjat zsebelte be David Szalay.

Kiderült, mennyibe kerül az akciós és a VIP-bérlet a Szigetre

Kiderült, mennyibe kerül az akciós és a VIP-bérlet a Szigetre

A 21 éves, vagy fiatalabb fesztiválozók több mint 21 ezer forint kedvezményt kapnak a bérlet árából, a Revolut pedig ráugrott a Sziget-őrületre.

Már jegyet is lehet venni a jövő évi Sziget fesztiválra

Már jegyet is lehet venni a jövő évi Sziget Fesztiválra

A fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg a szokásos helyszínen az eredeti rendezvény főszervezőjével.

Olyan eseményt hoznának Budapestre, amit eddig még sosem

Olyan eseményt hoznának Budapestre, amilyet eddig még soha

A Konferencialiga döntőjét pályázza meg a labdarúgó szövetség.   

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168