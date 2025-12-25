Leó pápa karácsony estéjén eltorzult gazdaságról, a szegények megsegítéséről beszélt

XIV. Leó pápa karácsony esti prédikációjában szerdán azt mondta: Jézus születésének története – miszerint egy istállóban jött világra, mert nem volt hely számára a szálláson – arra kell emlékeztesse a keresztényeket, hogy napjainkban a szegények és az idegenek megsegítésének megtagadása valójában magának Istennek az elutasítását jelenti – foglalja össze a Reuters.

A pápa, aki pápasága kezdetétől kiemelt témává tette a bevándorlók és a szegények iránti gondoskodást, hangsúlyozta: Jézus születése azt mutatja, hogy Isten jelen van minden emberben. XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmisén vezette be a világ mintegy 1,4 milliárd katolikus hívőjét a karácsony ünnepébe.

„A földön nincs helye Istennek, ha nincs helye az embernek. Az egyik elutasítása a másik elutasítását jelenti” – mondta a pápa az ünnepélyes szertartáson, amelyen mintegy hatezren vettek részt a bazilikában.

Orbán Viktor miniszterelnök állt már Leó pápa mellett

XIV. Leó, az első amerikai születésű pápa, idén májusban választották meg a bíborosok Ferenc pápa utódjául, és most ünnepli első karácsonyát pápaként. A szentatya korábban bírálta Donald Trump amerikai elnök megosztó bevándorlásellenes intézkedéseit is.

Beszédében idézte XVI. Benedek néhai pápát, aki sajnálattal állapította meg, hogy a világ nem törődik eléggé a gyermekekkel, a szegényekkel és az idegenekkel.

„Miközben egy eltorzult gazdaság puszta árucikként kezeli az embereket, Isten hozzánk hasonlóvá válik, és feltárja minden ember végtelen méltóságát” – fogalmazott Leó pápa. „Ahol hely van az ember számára, ott hely van Isten számára is. Még egy istálló is szentebbé válhat, mint egy templom” – tette hozzá.

A bazilikán kívül mintegy ötezren követték a szertartást kivetítőkön a Szent Péter téren, esernyők és esőkabátok alatt, az erős római esőben. A hetvenéves pápa a mise kezdete előtt kiment hozzájuk, hogy köszöntse őket. „Csodálom és tisztelem önöket, és köszönöm a bátorságukat, hogy ebben az időben is itt akartak lenni” – mondta.

Csütörtökön XIV. Leó pápa karácsony napi szentmisét mutat be, majd elmondja és kiosztja a hagyományos, évente kétszer elhangzó „Urbi et Orbi” – a városnak és a világnak szóló – üzenetet és áldást.