Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

7p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Kultúra Kultúra Luxus Louis Vuitton - LVMH

Trükkös játékos vagy nagylelkű mecénás a világ kedvenc luxusipari vállalata?

László Éva Lilla
László Éva Lilla

Nagy port kavart 2023 januárjában a francia Louis Vuitton luxusipari vállalatcsoport 43 millió eurós „adománya”, amiből a párizsi Musée d’Orsay múzeumba kerülhetett egy addig magánkézben lévő impresszionista festmény. Az eset morális és gazdasági kérdések sokaságát vetette fel, amelyek még ma is aktuálisak. 

Meglehetősen szokatlan módon került a híres párizsi művészeti múzeum, a Musée d’Orsay gyűjteményébe 2023 januárjában Gustave Caillebotte 19. századi francia festő Evezősparti című festménye. Az 1877-ben készült kép megvásárlását – amit dinamikus ábrázolásmódja miatt az egyik legjelentősebb impresszionista alkotásként tartanak számon – a Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) francia luxusmárka-csoport „szponzorálta”. Egész pontosan a vállalat 43 millió eurós (mai árfolyamon körülbelül 17 milliárd forintos) adományából vette meg azt a francia állam, így a festmény magánkézből átkerülhetett a Musée d’Orsay-ba.

A szokatlan mértékű „adományozásról” az LVMH-csoport oldalán gyorsan megjelent egy fennkölt hangú közlemény: ebből az derült ki, hogy Caillebotte remekműve „az LVMH kizárólagos mecénáskodásának köszönhetően” immár a Musée d’Orsay nemzeti gyűjteményét gyarapítja. A vállalat – ahogy fogalmaztak – ezzel ismételten megerősítette elkötelezettségét a nemzeti művészeti és kulturális örökség megőrzése és népszerűsítése iránt.

A támogatással önmagában nem is lett volna probléma, hiszen elismerésre méltó, ha egy vezető világvállalat anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a művészetet vagy bármilyen más területet, célt. Ám az adományozás körülményei és az azzal kapcsolatos morális kérdések –  amelyek azóta is aktuálisak és foglalkoztatják a közvéleményt – némiképp árnyalták a luxusipari vállalat saját magáról sugallt képét - boncolgatta témát körüljáró friss cikkében a Conversation.  

Az előzmények és az a bizonyos 43 millió euró 

Noha Caillebotte festményeiért ma már múzeumok és műgyűjtők versengenek, az Evezősparti sok más alkotásához hasonlóan évtizedekig jelentéktelennek számított. Amikor azonban néhány éve tulajdonosa – Caillebotte egyik leszármazottja – eladásra kínálta, a francia kulturális minisztérium úgy döntött, jó lenne Franciaországban tartani, hogy ne kerülhessen külföldi magángyűjteménybe. Kivételes jellegére való tekintettel nemzeti kincsnek minősítették, és megtiltották, hogy a kép 30 hónapon belül elhagyhassa Franciaországot. 

Látogatók a párizsi Musée d'Orsay-ban
Látogatók a párizsi Musée d'Orsay-ban
Fotó: Depositphotos

A francia államnak viszont nem volt 43 millió eurója – ahogy a Musée d’Orsay-nak sem – a nemzeti kincs megvásárlására. Így került a képbe a múzeumot évek óta egyébként is támogató Louis Vuitton Moët Hennessy luxusmárka-csoport. Az üzlet végül megköttetett: a francia állam az LVMH 43 millió eurós adományából megvásárolta a Caillebotte-festményt, ami azóta a Musée d’Orsay gyűjteményét gyarapítja, a luxusipari óriás neve pedig egy nemzeti kincs megmentésével összefüggésbe hozhatóan is bekerült a köztudatba. 

De vajon morálisan helyes és követendő példa lehet-e, ha egy LVMH-hez hasonló méretű és kaliberű vállalat PR-célokra, valamint imázsépítésre használja fel egy közgyűjteménybe szánt festmény megvásárlását?

Ha fennen hirdeti, hogy nemzeti kinccsel ajándékozta meg Franciaországot, miközben arról hallgat, hogy az adományozással maga is jól járt, mert a vételár jelentős része (90 százaléka) levonható az adóból? - fogalmazta meg a témával kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket a Conversation. A lap szerint amellett sem lehet elmenni szó nélkül, hogy a vállalat kommunikációs kampányának költségét a már említett adócsökkentés miatt lényegében az adófizetők finanszírozták, így az LVMH-nek minimális kiadással felbecsülhetetlen értékű, a jövőbeli termékeladások növekedését elősegítő imázsépítésre nyílt lehetősége. Ami már csak a sajtómegjelenések számát tekintve is emlékezetes marad: az adományozásról ugyanis az összes jelentős lap és hírügynökség beszámolt. 

A lap szerint az említetteken kívül az is aggályos lehet az ilyen nagy volumenű adományozások kapcsán, hogy implicit adósságérzetet keltenek, így akarva-akaratlanul hozzájárulhatnak az adományozó intézményen belüli befolyásának növekedéséhez. 

Hogyan tovább?

A kritika és a közvélemény egy részének szkeptikus hozzáállása nem vette el az LVMH kedvét az adományozástól: húszmillió eurós pénzügyi támogatást ígért a Musée d’Orsay felújítási projektjeihez a 2026-től 2031-ig terjedő időszakra. 

A művészetpártolással kapcsolatban érdemes megemlíteni azt is, hogy máig működik az 1990-ben létrejött Louis Vuitton Alapítvány. Sőt, az évek múlásával túlnőtt önmagán, ami a vállalat művészeti gyűjteményének intézményesülését hozta magával. Az alapítványnak, múzeumnak és kulturális közösségi térnek otthont adó, magánfinanszírozású Fondation Louis Vuitton épületét 2014-re húzták fel Bois de Boulogne-ban. 

Nem mellékes körülmény, hogy az LVMH-nak a 2003-ban hozott franciaországi mecénási törvény, az Aillagon-törvény is jelentős megtakarítást hozott: 60 százalékkal tudta csökkenteni az építési költségeket azzal, hogy levonta azokat az adóból. (Az Aillagon-törvény célja, hogy adókedvezménnyel ösztönözze az állam a kulturális és jótékonysági célú szervezetek céges támogatását Franciaországban.)

A mecénási törvényről és a 90 százalékos adócsökkentésről egyébként annak kezdeményezője, Jean-Jacques Aillagon volt kulturális miniszter az Artnet-nek úgy nyilatkozott: „a 90 százalékos adócsökkentés nem ajándék a nemzeti kincset megvásárló vállalatnak, hanem felhatalmazás az államtól arra, hogy fizetendő adójának egy részét olyan tevékenységre fordítsa, amit az állam közérdekűnek nyilvánított. Ennek feltétele, hogy egyfajta önkéntes adót fizet, ebben az esetben a mű árának 10 százalékát, amelyet az adócsökkentés nem fedez.”

De hogy a vállalati adományozás gyakran nem pusztán jószívűségből fakad, és hogy kőkemény versengésbe csaphat át, azt szintén az LVMH mutatta meg, mégpedig a 2019-es tűzben megrongálódott Notre Dame helyreállításakor. E célra ugyanis 200 millió eurót ígért, tudatosan rálicitálva a legnagyobb iparági riválisának számító, szintén francia Kering luxuscsoport 100 millió eurós adományára.

A Louis Vuitton Alapítvány székháza, ami művészeti múzeumként és kulturális központként is funkcionál
A Louis Vuitton Alapítvány székháza, ami művészeti múzeumként és kulturális központként is funkcionál
Fotó: Depositphotos

Pillanatnyi megtorpanás vagy lejtmenet?

A két nagy luxusipari óriás versengésében egyébként 2025 második negyedévében szokatlan módon a Kering kerekedett felül. A 75 márkát – köztük a divatipar nagyágyúinak számító Louis Vuittont és Christian Diort, az ismert és elismert pezsgőborászatot, a Moёt & Chandont és a nívós Veuve Clicquot pezsgőházat – birtokló LVMH divat- és bőripari termékeinek eladásából származó bevétele 8 százalékkal csökkent 2025 első felében.

A vállalat saját oldalán közzétett első féléves pénzügyi jelentéséből az is kiderült, hogy az összbevétel 2025 első félévében 39,8 milliárd euró volt, ami 4 százalékos csökkenést jelentett 2024 azonos időszakához képest. A cégcsoport összbevétele egyébként 2024-ben is apadt: 84,7 milliárd eurót tett ki, ami nagyjából két százalékkal maradt el az egy évvel korábbi eredménytől.  

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Négy napig: szeptember 25-től 28-ig látogatható az idei Budapest Contemporary

A kortárs művészet jól eladható – csak tudni kell, hogyan

Csütörtökön megnyílt a Budapest Contemporary képzőművészeti kiállítás és vásár. Tausz Ádám főszervezőt az idei rendezvény érdekességeiről és a távlati terveikről is kérdeztük a sajtótájékoztató után.  

A jelképes összegű állami támogatás is sokat számít a független társulatok számára.

Ismét fukar kezekkel mért az állam: „Olyan, mintha egy bombát dobtak volna le”

Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepli idén a Gólem Színház. Felhőtlen ünneplés helyett viszont egyelőre csak a működésükkel kapcsolatos kérdőjelek szaporodnak; állami pályázati támogatások híján ugyanis le kell mondaniuk befogadó színházi tevékenységük egy részéről. 

Magyar származású író hozhatja el a világ egyik legrangosabb díját

A döntős mű főszereplője is magyar.

A Sziget Fesztiválról kitiltott zenekart Kanadában sem engedik fellépni

Terrorszervezet állítólagos támogatása miatt kitiltották Kanadából az ír Kneecap együttest. Ők voltak azok, akiket nem engedtek a Sziget Fesztiválon fellépni, ami nagy port kavart. 

Márki-Zay Péter is szeretne egy kastélyt Lázár Jánostól

Márki-Zay Péter is szeretne egy kastélyt Lázár Jánostól

10 milliárdos épületet kér a polgármester – vissza.

Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely

A főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén azt javasolja, hogy a Freeszfe csapata vehesse birtokba a pesti Jurányit, a független színházak új alkotó- és játszóhelyét.

Elment a hollywoodi színészlegenda, Robert Redford

Elment a hollywoodi színészlegenda, Robert Redford

A híres művész 89 éves korában távozott.

Megvan, melyik filmrt indítja Magyarország az Oscar-díjért

Megvan, melyik filmet indítja Magyarország az Oscar-díjért

Nemes Jeles László legújabb alkotása, az Árva képviseli Magyarországot jövőre a legjobb nemzetközi filmért járó Oscar-díjért folyó versenyben – közölte a Nemzeti Filmintézet pénteken.

Kordonnal tartják távol a látogatókat a Louvre-ban a Mona Lisától

Fotózni mindenáron? Aki figyelmetlen és kárt okoz, egy vagyont fizethet

Egyre nagyobb problémát jelentenek a múzeumok számára a figyelmetlen látogatók, akik néhány gondosan beállított kép vagy mém kedvéért – kis túlzással – gyakorlatilag mindenen képesek átgázolni. 

Marastoni Jakab önarcképe

Egy hiánypótló kiállítás, ami rávilágít, milyen lehetett az elismert és felkapott festők élete

Érdekes kiállítással emlékeznek a Budapesti Történeti Múzeumban egy korszakalkotó itáliai festőre, akinek munkásságát itthon kevesek ismerik.  

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168