Létszámleépítés az Operában: újabb részletek derültek ki

A Magyar Állami Operaház nemrégiben válaszolt a szakszervezetek kérdéseire, amelyek egyebek mellett az intézmény által tervezett létszámleépítés mikéntjét és tényleges mértékét firtatták. A Főző Virág főigazgató-helyettes által jegyzett levélből kiderül, hogy az Operaház 2025 júniusában és júliusában összesen maximum 29 munkavállaló munkaviszonyának megszüntetését tervezi, „a munkáltató működésével összefüggő okból”.

Az indoklásban szerepel az Erkel Színház vagyonkezelésének megszüntetése – ami a portfólió és az Opera által ellátott tevékenységek szűkülését hozta magával, és a munkáltató szerint a jövőben kisebb dolgozói létszámot igényel –, valamint a személyi jellegű kiadások megnövekedése, és a bevételek stagnálása.

A személyi jellegű kiadások növekedésének hátterében az intézmény közlése szerint a 2024-es dolgozói sztrájk és az azt lezáró kollektív szerződés megkötése áll, amit az Operaház nem tud kigazdálkodni az éves költségvetéséből.

Ami a bevételek stagnálását illeti: az Erkel Színház leválásával jelentős bevételtől esik el az intézmény, „az Erkel Színház egyszeri ”fájdalomdíját„ (valójában az ott hagyott ingóságok kiváltását) is bérbe vagyunk kénytelenek fordítani” – írják, hozzátéve, hogy a csoportos létszámleépítést csak az Erkel Színház Kft.-vel való együttműködésnek – és a munkaerő-átszervezésnek – köszöhetően tudják elkerülni.

A létszámleépítés önmagában nem megoldás

Mint az az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének, valamint a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének címzett levélből kiderül, a létszámcsökkentés csak az egyik tervezett lépés, a személyi jellegű kiadások lefaragása mellett egyéb intézkedésekre is szükség van.

„Főigazgatói utasítás rendelkezik a létszámstopról, a rendkívüli munkaidő korlátozásáról és a külsős, megbízásos foglalkoztatás korlátozásáról is.”

Az intézmény közlése szerint a 2025-ös eredeti személyi és járulék előirányzat közel 14,8 milliárd forint, ezzel szemben a már lekötött személyi és járulék kötelezettségvállalás forrásigénye meghaladja a 18,3 milliárd forintot.

Létszámleépítés bizosan lesz, a részletekről még egyeztet az intézmény a szakszervezetekkel

Kik lehetnek érintettek?

A szakszervezetek által felvetett kérdésre, miszerint mely munkakörökben dolgozók számíthatnak elbocsátásra, az a válasz érkezett, hogy minden olyan munkakör érintett lehet, „ahol a feladatellátás kisebb létszámmal és biztonsággal megszervezhető. Ez praktikusan az Opera valamennyi szervezeti egységét és munkakörét érintheti”.

A tervezett létszámleépítés során figyelembe vett szempontok közé tartozik a munkakörök összevonhatósága, az új évadterv megvalósítása szerinti foglalkoztathatóság, az Erkel Színház üzemeltetésében érintett munkakörök, az öregségi nyugdíjkorhatár, a balett életjáradékra való jogosultság közelsége és szociális szempontok – derül ki a főigazgató-helyettes szakszervezeti vezetőknek küldött leveléből.

Bárány Balázs Péter, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének (ODFSZ) elnöke lapunk érdeklődésére elmondta: bár korábban kilátásba helyezték, egyelőre nem hirdetnek meg sztrájkot, mert bíznak az érdemi egyeztetés sikerében. Szerdán sor is került az első találkozóra, ahol elmondása szerint ígéretet kaptak arra, hogy a jövő hét folyamán az intézmény eljuttat hozzájuk egy táblázatot a jelenlegi létszámstruktúráról – munkaköri bontásban, jelölve, hogy mely munkakörök esetén tartanak szükségesnek létszámmérséklést. Bárány Balázs Péter hozzátette: az egyeztetést folytatják.

Az előzményekről

Elsőként a Magyar Narancs számolt be róla, hogy a nyár folyamán 29 embert bocsáthatnak el a Magyar Állami Operaházból. A döntést a szakszervezeti vezetőkkel tartott, júniusi, havi intézményi érdekegyeztető tanácsi ülésén jelentette be Ókovács Szilveszter főigazgató. A háttérben meghúzódó okokról több médium is kérdezte Ókovácsot, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorában megerősítette a létszámleépítés tényét, azt viszont, hogy pontosan hány embert érint majd és kiket küldenek el, nem tudta megmondani, mert ahogy fogalmazott: „még nincs meg a lista”.

Elmondása szerint a lépést gazdasági szempontok indokolják, egész pontosan az, hogy a személyi illetmény megtakarítására is szükség van annak érdekében, hogy a jövőben ki tudják fizetni az intézményben dolgozók bérét. Emellett megemlítette a belső munkanélküliséget is, mint az elbocsátás szükségességét alátámasztó körülményt. Mint mondta, a közpénzek optimális felhasználását segítik elő azzal, hogyha felesleges valaki, azt nem tartják ott és nem adnak neki fizetést. Ókovács azt is hozzátette, hogy lesznek, akiket a – 2025. január elseje óta már nem az Operához tartozó – Erkel Színház vesz át, őket tehát ilyenformán nem bocsátják el, esetükben csak a munkáltató személye fog változni.