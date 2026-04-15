Magyar Péter hivatalba lépéséig gyakorlatilag leáll a Nemzeti Filmintézet

A Nemzeti Filmintézet a kormányváltásra tekintettel a továbbiakban nem vállal hosszútávú pénzügyi kötelezettségeket – közölte az NFI szerdán az MTI-vel. Mint kiemelték, Káel Csaba a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megbízatása a miniszterelnök megbízatásával egy időben szűnik meg, ugyanakkor a vonatkozó jogszabály szerint a kormánybiztos az új kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

Az NFI megteszi azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek az átmeneti időszakban is segítik a magyar mozgóképipar folyamatos és zavartalan működését. A Nemzeti Filmintézet alapszabálya szerint az igazgatóság megválasztása és visszahívása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos hatáskörébe tartozik – szerepel a kommünikében.