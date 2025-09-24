Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Magyar származású író hozhatja el a világ egyik legrangosabb díját

mfor.hu

A döntős mű főszereplője is magyar.

Bejelentették a világ egyik legrangosabb irodalmi elismerésének számító Booker-díj (Man Booker Prize) idei döntős alkotásait, a hat mű között szerepel a magyar származású David Szalay új regénye is – számolt be róla a BBC News szerdán.

A Booker-díjat odaítélő zsűri tagjai, Roddy Doyle, Kiley Reid, Chris Power, Ayobámi Adébáyo és Sarah Jessica Parker kedden ismertették a díjra esélyes hat művet. A rövid listán szerepel az indiai származású Kiran Desai, aki 19 éve egyszer már elnyerte a Booker-díjat, Andrew Miller és a magyar származású David Szalay, akiket korábban már szintén jelöltek az elismerésre, továbbá három amerikai író, Susan Choi, Katie Kitamura és Ben Markovits is.

David Szalay Flash című regénye egy börtönt is megjárt fiatal magyar férfiról szól, aki iraki szolgálata után sofőrként és biztonsági őrként kerül közel a londoni felső tízezerhez. A Kanadában született, Oxfordban végzett, jelenleg Bécsben élő szerző Minden, ami férfi (All That Man Is) című regényét 2016-ban jelölték a Booker-díjra.

A zsűri a BBC News beszámolója szerint a Flash című kötetet, amely a főhős társadalmi felemelkedését ábrázolja, „lebilincselőnek” nevezte.

Susan Choi a Flashlight című regényével került a díj közelébe. A zsűri a művet családi drámaként és geopolitikai thrillerként jellemezte, amely a történelem egy izgalmas epizódját mutatja be.

Kiran Desai The Loneliness of Sonia and Sunny 650 oldalas regényében a szerelemről, az ambícióról, a családról és a hovatartozásról ír két Amerikában letelepedett indiai író történetén keresztül, akik egy éjszakai vonaton találkoznak újból.

David Szalay Booker-díjra jelölt műve
David Szalay Booker-díjra jelölt műve
Fotó: Booker Prize

Katie Kitamura ötödik, Audition című regényének elbeszélője egy színésznő, aki egy magát a fiának mondó férfival találkozik. A könyvből Lucy Liu főszereplésével készül film Barack és Michelle Obama produkciós cégének közreműködésével.

Az egykori profi kosaras, Ben Markovits már tucatnyi könyvet írt, The Rest of Our Lives című új regényének középkorú főhőse egy nap kiteszi lányát az egyetem előtt, és családját elhagyva útra kel.

Andrew Miller a The Land in Winter című, 1962 viharos telén játszódó írásával került a rövid listára.

A zsűri az elmúlt nyolc hónapban 153 művet olvasott el, ezek közül választották ki a hat könyvet, amely a Booker-díj döntősei közé került.

Tavaly az első regényével jelentkező Samantha Harvey Orbital című könyve nyerte el a Booker-díjat.

Az idei díjazottat november 10-én jelentik be egy londoni ceremónián.

Az 1968-ban alapított Booker-díjat annak idején azzal a céllal hozták létre, hogy az angolszász nyelvterület prózaírói is részesüljenek a francia Goncourt-díjhoz hasonló presztízsű elismerésben. A ma már 50 ezer font (22 millió forint) pénzjutalommal és nemzetközi hírnévvel járó kitüntetést az év legjobbnak ítélt angol nyelvű regényéért adják át.

(MTI)

