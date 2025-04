Már a magyarok kétharmada csinálja ezt – és Ön?

A hallgatók 57 százaléka találkozott már valamilyen reklámmal, termékmegjelenítéssel egy podcasten belül, és 8 százalékuk már vásárolt is ezek nyomán – áll a kutatásban. A megkérdezett hallgatók összesen több mint százötvenféle podcastet emeltek ki, amelyekről tudnak, és úgy gondolják, hogy népszerűek lehetnek ma Magyarországon.

Közölték azt is, hogy a podcasthallgatók mintegy kétharmada elsősorban telefonon követi a műsorokat, 70 százalékuknak pedig a YouTube a fogyasztás első számú platformja. A közönség nagyrészt háttértevékenységként hallgat podcastet, mindössze körülbelül egynegyedük vallotta azt, hogy ilyenkor kizárólag a műsorra figyel.

Három év alatt megháromszorozódott hazánkban a rendszeres podcasthallgatók száma, valamilyen gyakorisággal pedig már a lakosság kétharmada követ ilyen műsorokat – állapította meg egy, a magyarok podcastfogyasztási szokásait vizsgáló friss kutatás . A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) megbízásából készült tanulmány arra is rávilágít, hogy a podcasthallgatók több mint 90 százaléka elégedett a hazai műsorkínálat mennyiségével és minőségével.

