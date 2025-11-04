2p
Már jegyet is lehet venni a jövő évi Sziget Fesztiválra

A fesztivált augusztus 11 és 15 között rendezik meg a szokásos helyszínen az eredeti rendezvény főszervezőjével.

A fesztivál megrendezésének pontos időpontja a fesztivál YouTube-csatornáján hétfőn posztolt aftermovie-ból derül ki, a tizenegy perces videó végén. A jegyértékesítés ezen a héten kezdődik, a bérletes előregisztrációt pedig már megnyitották – tudta meg a HVG.

A 29. Sziget fesztiválra tartó fiatalok érkeznek a K-hídon az óbudai Hajógyári-szigetre
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Egy ideig bizonytalan volt, hogy lesz-e fesztivál, miután a Fővárosi Közgyűlésben nem tudtak megegyezni róla. Magyar Péter az utolsó elbukott szavazás után találkozót kezdeményezett Gerendai Károllyal, a Sziget alapítójával (aki korábban már kiszállt a projektből), és két pontban megállapodtak a közgyűlés elé kerülő javaslat módosításában: a fesztivál az első két évre kedvezményt kap a területhasználati díjból a fővárostól, ezt három egyenlő részletben, 2028-ban, 2029-ben és 2030-ban fizetik majd vissza, valamint minden magyar diák megkapja a diákkedvezményt, nemcsak a budapestiek.

Gerendai Károly egy friss interjúban arról beszélt: Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta neki, hogy megkezdhetik a fesztivál szervezését és a jegyértékesítést, mert az már csak jogtechnikai kérdés, hogy megszülessenek az ezzel kapcsolatos döntések – írja a lap.

