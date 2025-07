Már Tusványoson is húzgálják a Fidesz bajuszát – furcsa dolgok kerültek a színpadra

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A koncerten a háttérben egy ponton áthúzott pártlogók (köztük a KDNP-é igen, de a Tiszáé vagy a Fideszé nem) is megjelentek, miközben a következő dalszóveg is elhangzott:

„Szeretni csak úgy lehet / Ha szabadon szerethetek / És hidd el, neked is jobb lesz úgy / Hát engedd, engedd, engedd / Hogy szabad legyek!” – énekelte Lábas Viki a számos kormánypolitikus és kormányközeli véleményformáló részvételével zajló rendezvényen.

Ugyan Orbán Viktor holnapi fellépése előtt nehéz lenne értékelni az idei tusványosi fesztivált, mindenképpen szembeötlő, hogy már két, a hazai kormánnyal szembeni kiállásként is értelmezhető esemény is történt a színpadon fellépő zenészek körében.

