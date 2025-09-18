Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Márki-Zay Péter is szeretne egy kastélyt Lázár Jánostól

mfor.hu

10 milliárdos épületet kér a polgármester – vissza.

Ismét pályázatot nyújt be a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyra a hódmezővásárhelyi önkormányzat, a csütörtöki rendkívüli közgyűlésen elfogadott döntés értelmében azonban lemondanának a műemlék átvételétől, amennyiben az állami tulajdonban maradna, illetve a Békés vármegyei, a békéscsabai vagy a szabadkígyósi önkormányzathoz vagy az általuk létrehozott nonprofit társasághoz kerülne.

Márki-Zay Péter (MMM) polgármester a közgyűlésen kifejtette, céljuk, hogy a mintegy 10 milliárd forintos értékű nemzeti műemlék közösségi tulajdonban maradjon. Hozzátette: nyereségessé kell tenni a kastély működését, az erről szóló terveket a pályázathoz el is készítették.

A Fidesz-KDNP képviselői nem vettek részt a rendkívüli ülésen. Közleményük szerint Hódmezővásárhely városvezetése szimplán politikai okok vezérelte hátsó szándékból és Márki-Zay Péter személyes indíttatásából pályázik a kastélyra, és az sem érdekli őket, hogy annak fenntartása és üzemeltetése több milliárd forintba kerülne.

A kormánypártok álláspontja szerint nincs szüksége Hódmezővásárhelynek egy 70 kilométerre lévő kastélyra, ennél fontosabb dolgokra is el lehet költeni a városban a vásárhelyiek pénzét. Mint írták, az erről szóló népszavazási kezdeményezésüket is „lesöpörték az asztalról”, a városvezetés nem volt kíváncsi az itt élők véleményére.

A hódmezővásárhelyi közgyűlés először tavaly októberben döntött arról, hogy jelentkezik az Ybl Miklós tervei alapján 1875 és 1879 között, döntően német neoreneszánsz stílusban épített kastély üzemeltetésére, majd tulajdonba vételére. A hódmezővásárhelyi pályázat nyert, de az átadási folyamatot leállították, miután a Fidesz helyi szervezete népszavazás kezdeményezését jelentette be az ügyben. Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig júniusban visszavonta a kastélyt a hódmezővásárhelyi önkormányzat tulajdonába adó döntést.

A szabadkígyósi Wenckheim-kastély
A szabadkígyósi Wenckheim-kastély
Fotó: szabadkigyosikastely.hu

Az Építési és Közlekedési Minisztérium július 29-én tette közzé a minisztérium a honlapján a felhívást, amely 17 helyszín közt tartalmazza a szabadkígyósi Wenkcheim-kastélyt is. A kérelmezőknek a felhívás napjától számított 60 napjuk van arra, hogy kérelmet nyújtsanak be, ezt követően a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek 90 napja van arra, hogy elbírálja a beérkezett kérelmeket – közölték.

A Békés Vármegyei Önkormányzat közgyűlése várhatóan szeptember végi ülésén dönt a Wenckheim-kastélyra benyújtandó pályázatról.

A hódmezővásárhelyi közgyűlés döntött arról is, hogy pályázatot nyújtanak be a Papi-féle szélmalom felújítására a Teleki László Alapítványhoz. A 31 millió forintos költségvetésű rekonstrukció során a malom szelestengelyének cseréje, illetve a vitorlák helyreállítása történne meg

A Papi-féle szélmalom Hódmezővásárhely főteréről tizenkét kilométerre található. A patinás műemlék 1856-ban épült. A Papi család egészen az 1940-es évekig működtette a malmot. A kis dombra épült csonkakúp alakú építmény külső átmérője csaknem tíz méter, falmagassága pedig több mint tíz méter.

(MTI)

