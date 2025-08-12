Megfordult a tendencia a Sziget fesztiválon

„Megfordult az eddigi tendencia. A pár éve csökkenő összlétszám idén már növekedésnek indult. Ha nem is hétmérföldes csizmában, de biztató irányban, mintegy 5 százalékkal léptük túl a tavalyi számot, így az idei összlátogatószám 416 ezer volt a hat nap alatt. Erősen indult a Sziget, az első két nap közel állt a telt házhoz, de a hétvége is sok látogatót vonzott” – mondta Kádár Tamás főszervező az Indexnek.
„A Delta District bevezetésével az volt a célunk, hogy nagyobb hangsúlyt adjunk a Sziget éjszakai életének, ami a fesztivál egyik – a nemzetközi piacon is egyedi – vonzereje. Azt látjuk, hogy kb. 40-50 százalékkal nőtt a kedvezményes éjszakai jegyet vásárlók aránya a tavalyihoz képest” – tette hozzá.
Jövőre ugyanitt
Augusztus 12-én elindul az előregisztráció a jövő évi Sziget korlátozott számú bérleteire.