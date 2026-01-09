2p
Kultúra

Meghalt Kolosi Tamás szociológus

mfor.hu

Hosszan tartó betegség után pénteken elhunyt az ismert szakember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki Zrt. alapító elnöke.

Kolosi Tamás 1946. március 11-én született. Egyetemi tanulmányait az ELTE magyar-filozófia-esztétika szakán végezte, majd szociológus képzésben vett részt a Társadalomtudományi Intézetben, amely később első munkahelye is lett. A hetvenes-nyolcvanas években több hazai és nemzetközi összehasonlító kutatást vezetett, és már fiatalon a társadalmi rétegződés és a társadalmi egyenlőtlenségek elismert hazai és nemzetközi szaktekintélyének számított. Úttörő szerepet játszott a többváltozós matematikai statisztikai módszerek magyarországi meghonosításában – írja a 444.

1974-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 1985-ben pedig elnyerte el az MTA tudományok doktora címet. 

1985-ben megalapította a TÁRKI-t, amelynek haláláig igazgatósági tagja és elnöke volt. A rendszerváltás idején Kolosi Tamás különböző vállalkozásokba fogott. 1993-ban résztulajdonosa és elnöke lett az egykori állami könyvterjesztő vállalatból létrejött Líra és Lant Rt-nek, amely vezetésével Magyarország meghatározó könyvpiaci szereplőjévé vált.

Az elmúlt években fokozatosan visszavonult az üzleti élettől; lányának, Kolosi Beátának adta át a cégcsoport operatív irányítását.

