Meghalt Mécs Károly

Németül és franciául is játszott, főszerepeket alakított a Deutsche Bühne Ungarn társulatában, német nyelvű filmeket forgatott, egy évadon át Bécsben is fellépett.

Mécs Károly 1961-ben végezte el a Színművészeti Főiskolát, de már korábban fellépett a Nemzeti és a Petőfi Színházban. 1961-től Szegeden, majd 1963-tól a Thália és az Arizona Színházban játszott. 1993-ban a Művész Színházhoz szerződött, 1996-tól a Thália Társaság tagja volt. Rendezőként is dolgozott a Budaörsi Játékszínben, és meghívott előadóként szerepelt a Karinthy és a Nemzeti Színházban.

