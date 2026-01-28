1p
Meghalt Voith Ági

mfor.hu

A Jászai Mari-díjas színésznő korábban a József Attila Színházban, a Thalia, az Arizona és a Csikí Gergely színházban is játszott.

81 évesen meghalt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, a József Attila Színház örökös tagja – írja közösségi oldalán Bóta Gábor színházkritikus, szerkesztő. Őt a színésznő férje, Bodrogi Gyula értesítette a hírről. 

„Ági vagány, belevaló, szeretni való, jó humorú nő és remek színész volt” – írja róla a szerkesztő.

A színésznő decemberben tüdőgyulladással került kórházba, de az ünnepekre hazaengedték, az év utolsó napjait otthonában tölthette.

Voith Ági 1944-ben született Budapesten. Svájcban és Olaszországban is tanult, később a Színház- és Filmművészeti Főiskolán végzett. 1984-ig a József Attila Színház tagja volt, később a Thália, illetve az Arizona Színházban játszott, 2019–2021 között pedig a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt. Elsősorban vígjátékokban volt látható, de több zenés darabban is sikert aratott.

