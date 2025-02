Meglepetés a dokumentumfilm-fesztiválon

A fesztivál szombati díjkiosztó ünnepségén hat külföldi alkotás mellett két magyar film is fődíjat kapott: Zurbó Dorottya, A boldogság ügynöke c. filmje a „Hézköznapi vágyak” szekcióban, Csáki László filmje, a „Kék Pelikan” pedig a Magyar versenyben.

Magukat a szervezőket is meglepte az előző évhez képest 40 százalékkal nagyobb nézőszám, de még inkább a közönség lelkesedése és a sokszínű valóság művészi ábrázolása iránti éhsége — közölték a szervezők.

