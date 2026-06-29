Megszólalt Hankó Balázs az NKA-botrányban letartóztatottakról

Hankó Balázs fideszes képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter szerint ő és munkatársai jóhiszeműen jártak el a kulturális támogatások ügyében. Az MTI-nek eljuttatott közleményében úgy fogalmazott,

„szolidaritását fejezi ki – és erre kér minden jóakaratú, a jogállami eljárásokban hívő embert is – a kulturális támogatásokat kezelő munkatársai számára, akik meggyőződése szerint valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba múlt hét csütörtökön.”

„Hangsúlyozom: az, hogy egy döntést utóbb a büntetőeljárás nagyítójával vizsgálnak, legitim eljárás. De ebben a személyes szabadságot csak a legszükségesebb esetben kell a legszigorúbban korlátozni. Ha ez nem így történik, az eljárás jogtalan” – írta.

Hozzátette: a letartóztatásról szóló döntés egyelőre nem jogerős, így reményei szerint a szükségesség és arányosság tesztjét a másodfokú eljárásban alkalmazva lesz lehetőségük arra a kollégáinak, hogy szabadlábon védekezzenek és tisztázzák magukat.

Hankó Balázs közölte: biztos benne, hogy a kultúra támogatásában résztvevők ellen indított vizsgálatok akkor is hatékonyan elvégezhetőek, ha a munkatársai nem maradnak letartóztatásban.

Hat ember őrizetben

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, hat személyt őrizetbe vett a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tarr Zoltán azt írta Facebookon, hogy „A hűtlen kezelés gyanújával meghallgatott és most őrizetbe vett egykori és mostani munkavállalók a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában állnak vagy álltak.” A miniszter szerint „halad előre a Hankó-botrány felderítése”, és ennek részeként vett őrizetbe a NAV kedden hat érintettet.

Kapcsolódó cikk Hat embert vett őrizetbe a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében Óbuda volt polgármestere részletes vallomást tett.

A 24.hu információi szerint őrizetbe vették Bús Balázst, Óbuda volt fideszes polgármesterét is, aki az elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke volt. Bús Balázs posztjáról azt követően mondott le, hogy az április 12-i országgyűlési választás után kiderült, milyen pénzszórás történt az NKA részéről. A fideszes politikus védője azt mondta, hogy Bús Balázst gyanúsítottként hallgatták ki, és ügyfele részletes vallomást tett.