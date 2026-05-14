Megütközött a Széchenyi Akadémia a Magyar Közlöny tartalma miatt

Mint írták, a SZIMA Vezetősége megütközéssel olvasta a Magyar Közlöny szerdai számában megjelent, a kormánytagok feladat- és hatásköreit szabályozó kormányrendeletet, amely szerint a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter „a Magyar Művészeti Akadémia elnökének közreműködésével dolgozza ki a kormány kultúrpolitikáját, felel annak megvalósításáért és érvényesítéséért”.

Rámutattak, hogy ez szó szerint megegyezik a 2022-es hasonló rendelet vonatkozó pontjával. A SZIMA vezetősége tiltakozik az ellen, hogy a kultúrpolitikáról továbbra is egy, a Fidesz által létrehozott pártintézmény döntsön.

Várják a közösségi médiában időközben megígért egyeztetést Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel – tették hozzá.

A nyilatkozatot Ferencz Győző ügyvezető elnök, Haász István, Hegedűs D. Géza, Imre Flóra, Tihanyi László és Vincze László osztályelnökök, valamint Csomay Zsófia és Klimó Károly vezetőségi tagok írták alá.

Tarr Zoltán már reagált is a SZIMA tiltakozására

Fotó: mta.hu

Tarr Zoltán csütörtökön a Facebookon azt írta: a kormányrendelet célja, hogy a csütörtök délutáni átadás-átvételkor „minden feladat átvételre kerüljön a bukott kormánytól”. A Tisza-kormány az új, saját programján alapuló feladatok elosztásáról, megnevezéséről később, egy statútumrendelet-módosítással fog tudni rendelkezni. Minden most születő jogszabálynak meg kell felelnie a jelenlegi alaptörvénynek mindaddig, amíg nem indul el a Magyar Péter miniszterelnök által megerősített alkotmánymódosítási folyamat, majd pedig egy új alkotmányozási folyamat a végén népszavazással megerősített új alkotmánnyal – tette hozzá.

„Ahhoz, hogy meg tudjuk kezdeni a munkát és elindíthassuk az érdemi párbeszédet az érintettekkel formálisan, jogi értelemben is kezünkbe kell vegyük a kormányzás felelősségét. Az új kormány visszaadja a döntést az érintettek kezébe, és velük együtt fogunk dönteni az Magyar Művészeti Akadémia (MMA) sorsáról is” – olvasható a bejegyzésben.

(MTI)