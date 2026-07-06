Megy az utalás – a nótát el, a nagy kupac pénzt behúzzák az előadók

Ezekben a napokban összesen 2,3 milliárd forint jogdíjat fizet ki mintegy 160 ezer magyar és külföldi előadónak az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) a hangfelvételek felhasználása után. A szervezet közlése szerint
ebben az évben 10 százalékkal több jogdíjat fizet az elmúlt évhez képest.
A kétszámjegyű növekedéshez – amelyben az infláció mellett szerepet játszik egyes felhasználók korábban elmaradt jogdíjainak utólagos kiegyenlítése – hozzájárult a feldolgozás
- költségeinek digitalizációval elért csökkentése, lehetővé téve a felszabadult összegek visszaforgatását jogdíjakra.
A hangfelvételi nagyfelosztás rendkívüli mennyiségű adat informatikai feldolgozását igényli. Az egyesület az idén
100 rádió és televízió adatát,
600 ezer különféle hangfelvétel több mint
13 millió elhangzását
dolgozta fel összesen.
A Spotify és a Deezer streaming szolgáltatók mintegy 400 ezer különböző felvételének 8 milliárd elhangzását futtatta le a jogosultak beazonosítása érdekében. 300 kereskedelmi és szálláshelyen elhangzott 200 ezer különböző háttérzenei hangfelvétel előadóját kutatta fel
600 millió az onloine lejátszások után
A kifizetett jogdíjak rádiós és a televíziós elhangzások alapján több mint 1,3 milliárd forint volt. Itt a legmagasabb jogdíj együttes összege meghaladja a negyvenmillió forintot, közöttük 6 magyar előadóművész szerepel. A Spotify és a Deezer elhangzásai alapján közel 600 millió forintot fizet ki az EJI.
A tíz legnagobb összegű kifizetés címzettje között 8 magyar van. A 300 kereskedelmi helyeken lejátszott 200 ezerszer elhangzott háttérzene alapján az EJI idén közel 130 millió forintot fizet ki.
A Magyar Rádió által rögzített felvételek adatai alapján idén 230 millió forintot fizet ki az EJI 8500 előadónak.
A jogdíjelosztás során közel 150 előadó jogdíja haladta meg az egymillió forintot, 150.000 jogosult azonban ötvenezer forintnál kevesebbre számíthat.