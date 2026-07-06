Megy az utalás – a nótát el, a nagy kupac pénzt behúzzák az előadók

Ezekben a napokban összesen 2,3 milliárd forint jogdíjat fizet ki mintegy 160 ezer magyar és külföldi előadónak az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) a hangfelvételek felhasználása után. A szervezet közlése szerint

ebben az évben 10 százalékkal több jogdíjat fizet az elmúlt évhez képest.

A kétszámjegyű növekedéshez – amelyben az infláció mellett szerepet játszik egyes felhasználók korábban elmaradt jogdíjainak utólagos kiegyenlítése – hozzájárult a feldolgozás

költségeinek digitalizációval elért csökkentése, lehetővé téve a felszabadult összegek visszaforgatását jogdíjakra.

A hangfelvételi nagyfelosztás rendkívüli mennyiségű adat informatikai feldolgozását igényli. Az egyesület az idén

100 rádió és televízió adatát, 600 ezer különféle hangfelvétel több mint 13 millió elhangzását

dolgozta fel összesen.

Ma már messze nem ez a legkifizetődőbb és legnépszerűbb zenehallgatási lehetőség

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A Spotify és a Deezer streaming szolgáltatók mintegy 400 ezer különböző felvételének 8 milliárd elhangzását futtatta le a jogosultak beazonosítása érdekében. 300 kereskedelmi és szálláshelyen elhangzott 200 ezer különböző háttérzenei hangfelvétel előadóját kutatta fel

600 millió az onloine lejátszások után

A kifizetett jogdíjak rádiós és a televíziós elhangzások alapján több mint 1,3 milliárd forint volt. Itt a legmagasabb jogdíj együttes összege meghaladja a negyvenmillió forintot, közöttük 6 magyar előadóművész szerepel. A Spotify és a Deezer elhangzásai alapján közel 600 millió forintot fizet ki az EJI.

A tíz legnagobb összegű kifizetés címzettje között 8 magyar van. A 300 kereskedelmi helyeken lejátszott 200 ezerszer elhangzott háttérzene alapján az EJI idén közel 130 millió forintot fizet ki.

A Magyar Rádió által rögzített felvételek adatai alapján idén 230 millió forintot fizet ki az EJI 8500 előadónak.