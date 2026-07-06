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Kultúra zeneipar

Megy az utalás – a nótát el, a nagy kupac pénzt behúzzák az előadók

mfor.hu

Száznál is többen lettek milliomosok, csak ebből.

Ezekben a napokban összesen 2,3 milliárd forint jogdíjat fizet ki mintegy 160 ezer magyar és külföldi előadónak az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) a hangfelvételek felhasználása után. A szervezet közlése szerint

ebben az évben  10 százalékkal több jogdíjat fizet az elmúlt évhez képest.

A kétszámjegyű növekedéshez – amelyben az infláció mellett szerepet játszik egyes felhasználók korábban elmaradt jogdíjainak utólagos kiegyenlítése – hozzájárult a feldolgozás

  • költségeinek digitalizációval elért csökkentése, lehetővé téve a felszabadult összegek visszaforgatását jogdíjakra.

A hangfelvételi nagyfelosztás rendkívüli mennyiségű adat informatikai feldolgozását igényli. Az egyesület az idén

100 rádió és televízió adatát,

600 ezer különféle hangfelvétel több mint

13 millió elhangzását

dolgozta fel összesen.

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Fotó: Depositphotos

A Spotify és a Deezer streaming szolgáltatók mintegy 400 ezer különböző felvételének 8 milliárd elhangzását futtatta le a jogosultak beazonosítása érdekében. 300 kereskedelmi és szálláshelyen elhangzott 200 ezer különböző háttérzenei hangfelvétel előadóját kutatta fel

600 millió az onloine lejátszások után

A kifizetett jogdíjak rádiós és a televíziós elhangzások alapján több mint 1,3 milliárd forint volt. Itt a legmagasabb jogdíj együttes összege meghaladja a negyvenmillió forintot, közöttük 6 magyar előadóművész szerepel. A Spotify és a Deezer elhangzásai alapján közel 600 millió forintot fizet ki az EJI.

A tíz legnagobb összegű kifizetés címzettje között 8 magyar van. A 300 kereskedelmi helyeken lejátszott 200 ezerszer elhangzott háttérzene alapján az EJI idén közel 130 millió forintot fizet ki.

A Magyar Rádió által rögzített felvételek adatai alapján idén 230 millió forintot fizet ki az EJI 8500 előadónak.

A jogdíjelosztás során közel 150 előadó jogdíja haladta meg az egymillió forintot, 150.000 jogosult azonban ötvenezer forintnál kevesebbre számíthat.

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