Mi van ezekben a dobozokban, hogy felnőttek milliói is megőrülnek értük?

A felesleges pénzkidobás és a pazarlás mellett a bontogatás során keletkező tetemes mennyiségű papír- és műanyaghulladék ökológia lábnyomáról is érdemes megemlékezni. A blind boxos játékfigurák jellemzően gondosan zárt műanyag tasakokban érkeznek, amelyeket nem lehet újrafelhasználni. Ez a tény már eleve számos, fenntarthatósággal kapcsolatos kérdést vet fel a feleslegessé vált plasztikhulladék hasznosításának módjaitól kezdve a mikroműanyagok természetbe kerüléséig.

A Pop Marton kívül számos játékipari óriás szakosodott blind boxok tömeggyártására. A kreatív építés örömét hirdető LEGO időről időre piacra dob gyűjthető, vakdobozos figurákat, csakúgy, mint az Egyesült Államokban 2002-ben ázsiai mintára alapított, vinylfigurákkal előrukkoló Kidrobot. A vállalat legnépszerűbb termékei közé tartozik Munny és Dunny . Előbbi klasszikus fehér, tollal tetszés szerint díszíthető vinyl-változata már csak azért is különleges, mert alakját a gyártó az ördög és a majom közé lőtte be. A nyúlszerű füllel ellátott, díszes Dunny ennél egy kicsit szofisztikáltabb külsőt kapott.

A távol-keleti blind box-kultúra megkerülhetetlen alakja Sonny Angel. A japán Dreams Inc. játékgyártó vállalat vezérigazgatója, Toru Soeya által megálmodott műanyag minifigurák 2004 óta kaphatók. Eredetileg azért készültek, hogy a gazdasági válság idején vigaszt jelentsenek a Japánban dolgozó, helyzetüket kilátástalannak tartó fiatal nőknek. A vakdobozban árult 7 centiméteres kerubok ma már 33 országban elérhetők. Népszerűségüket jelzi, hogy 2023 áprilisáig a TikTok videomegosztón a #sonnyangel hashtaggel ellátott tartalmak több mint 95 millió megtekintést generáltak.

Felsorolhatatlanul sok karakter kapható vakdobozos kiszerelésben. Van azonban néhány ikonikus dizájnerfigura, ami körül akkora a felhajtás, hogy mindenképpen érdemes megemlíteni. Ilyen például a Pop Mart egyik slágerterméke, Molly . A rövid, szőke hajáról, hatalmas, kék szemeiről és duzzogó arckifejezéséről ismertté vált lányt Kenny Wong hongkongi művész alkotta meg 2006-ban. Tíz évvel később került be a Pop Mart kínálatába a művésszel kötött együttműködésnek köszönhetően. Az apró, gyűjthető minifigurákból az évek során számtalan stílusú és témájú kollekció készült az űrhajós változattól kezdve egészen a steampunkos verzióig.

Az egyik legismertebb, gyűjtögethető dizájnerfiguráival nagy hasznot termelő blind box-játékgyártó a 15 éve piacon lévő kínai Pop Mart. Alapítója, a még mindig csak harmincas évei végén járó Wang Ninget nem véletlenül nevezik a rejtélyek királyának: a mára 530 üzletet működtető vállalat profilját egyértelműen a vakdobozos termékek alkotják. Webshopja a világ több mint negyven országából elérhető, köztük Magyarországról is. Saját fejlesztésű termékeit kizárólag ezen az oldalon keresztül, a saját boltjaiban és egyes kiskereskedelmi üzletekben vagy kihelyezett robotautomatákban értékesíti. A felfokozott vásárlói érdeklődést jelzi, hogy a vállalat részvényei 2024-ben közel 370 százalékkal emelkedtek, a tavalyi összbevétel 1,8 milliárd dollár (közel 640 milliárd forint) volt.

A közösségi média hatása és felelőssége e téren vitathatatlan. A milliók által követett tartalomgyártók videói növelik az érdeklődést és a keresletet egyes termékek iránt. Ráadásul minél ritkább és elérhetetlenebb figurákról van szó, annál nagyobb presztízse lesz a követők és rajongók körében. Ördögi kör. Annál is inkább, mert ugyan a vakdobozos játékokat alapvetően a fiatal generáció tagjai számára tervezték, a húszas-harmincas (sőt, negyvenes) éveikben járó felnőttek körében is népszerűek.

A blind boxos játékok körüli hype-ot fokozza, hogy a gyártók időről időre úgynevezett titkos figurákat is elrejtenek a kollekciók alapdarabjai közé, amelyek ritkák, a szenvedélyes gyűjtők foga pedig ezekre, valamint a limitált kiadású, korlátozott darabszámban vagy ideig elérhető relikviákra fáj igazán. A TikTokon és a YouTube-on rengeteg olyan felhasználó van, aki eleve úgy tálalja friss videóit, hogy addig vásárolja a blind boxokat, amíg meg nem szerzi a spéci figurát.

Az 1960-as években aztán a japán Bandai multinacionális játékgyártó- és forgalmazó cég csavart egyet az ötleten. Piacra dobta és gyorsan le is védette a gashaponnak elnevezett játékautomatákat és az azokból kihalászható – pontosabban kitekerhető – műanyagkapszulás játékait, amelyek nemcsak Japánban és Kínában, hanem Európában és Észak-Amerikában is gyorsan népszerűvé váltak. Kínában a vakdobozos játékok úttörői a gyerekeknek szánt, hősök képét rejtő gyűjthető kártyák voltak, melyeket tésztákhoz csomagoltak.

Minden eddiginél jobban szárnyal a vakdobozos (blind boxos) játékpiac. Egyre több fiatalt és felnőttet darál be a trend, hogy meglepetésdobozokból előkerülő műanyag figurákra, plüssökre vagy egyéb gyűjthető játékokra tegyenek szert. A jelenség terjedésének ütemét jelzi, hogy a népszerű videós közösségi média oldalakon – jellemzően a TikTokon és a YouTube-on – gyakran többmilliós forgalmat generálnak a vakdobozos tartalmak. Ilyenek például a beszerzős és bontogatós videók, amelyekben a felhasználók elmesélik, hogyan jutottak hozzá szerzeményeikhez, miközben meg is mutatják azokat a követőiknek. Csak a Blind Box hashtaggel több mint 156 millió poszt került fel eddig a TikTok-ra, és akkor még nem említettük a különböző alternatívákat, például a #mistery box vagy a #blind box unboxing hashtaggel ellátott videókat.

