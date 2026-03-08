8p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Kultúra Filmipar Gasztronómia

Mit csinál a luxusszakértő, az intimitáskoordinátor és a gasztrotanácsadó? Új szakmák születőben

Elek Lenke
Elek Lenke

Harminc évvel ezelőtti irigyelt szakmák tűnnek el, vagy vesztik el vonzerejüket, miközben naponta újak tűnnek fel. Volt, amikor butikosnak vagy kötő kisiparosnak lenni óriási kiváltság volt Magyarországon, a kamionsofőröket meg mindenki irigyelte, mert utazhattak külföldre. De melyek ma a slágerszakmák?

Hetven éve még léteztek nagyhatalmú, mindenre figyelő és a házat tényleg rendben tartó házmesterek – hol volt még a kilométerekre lakó társasházi közös képviselő –, meg úgynevezett jeges, aki egy vastag zsákdarabot a hátára vetve vitte fel a jégrudakat az emeletre, ha kapott egy kis plusz pénzt.

A közlekedési rendőr Budapesten, egyebek között az Astoriánál egy magas bódéból irányította a forgalmat, majd komótosan lemászott és szigorúan megbüntette a piros lámpán átmenőket.

A technika mellett a politikai, társadalmi változások tüntettek el és teremtettek új foglalkozásokat, akárcsak ma. A többnyire „Nyugatról” importált szakmák egyre gyorsabban épültek és épülnek be a hazai álláskínálatba. A rendszergazdákat hamar megszoktuk, ahogy a mobiltelefon-árusokat meg a turkálóboltosokat is.

Jógastúdiós, szempilla-stylist, életmódvezető

A legújabb kor „terméke” az iskolapszichológus, az iskolaőr, a coach, az életmódvezető, a tájépítész, a mentor, a mediátor, a HR igazgató, (anno „személyzetis” ), a szóvivő, az Airbnb-s, az esküvőszervező, a műkörmös, a szempilla-stylist, a jógastúdiós. Sokan fordulnak addiktológushoz, és van, aki sajnos drogokat árulva keres pénzt.

Trendi lett a jógaoktatás
Trendi lett a jógaoktatás
Fotó: DepositPhotos.com

A fiatalok közül kevesen akarnak molnárok, porcelánfestők, cserépkályhások, képkeretezők, üvegfúvók, asztalosok – ha csak nem kapcsolódnak a műtárgy kereskedelemhez – lenni. A mesterember, aki házhoz jön, ha valami elromlik, egyre kevesebb és megfizethetetlen, most nem beszélve a szinte kizárólagos, „magyaros”, készpénzes, számla nélküli fizetési módról, ami mindennapi adócsalás, de szinte mindenki szemet huny felette.

Kevesebb a szolárium, több a biobolt

A szoláriumok divatja mintha lefelé tendálna, a bioboltoké viszont megugrik. Óriási felfutása lett a magántulajdon eluralkodásával a biztonsági őröknek és testőröknek. A turizmus egyre fontosabbá válásával olyan külföldi szavakat tanultunk meg, mint a front office menedzser, a wellness részleg igazgató meg a conciérge.

Baristáktól, sommelier-ktől és bartenderektől tudjuk meg ma, milyen egy finom ital.

A szakács már chef, akár beosztott, akár nem, pincér nincs, ez mintha szitokszó lenne, csak felszolgáló, a cukrászok pedig olykor fogorvosok, jogászok, virágkereskedők, diplomaták, közgazdászok – voltak eredetileg, mert elterjedt a szakmaváltás is. És egyre divatosabb péknek lenni.

Szociális munkásoktól a dizájnerekig

A gazdagok stylistokat, dizájnereket, belsőépítészeket, dietetikai menedzsereket foglalkoztatnak. Hogy az óriási vagyonkülönbségek másik oldalát is felvillantsuk: némely megszállott honfitársunk – szociális munkások – fő állásban a hajléktalanszállókon és az utcákon élőket segítik.

Idősotthon-igazgatók se léteztek régen, házhoz se jártak magas fizetésért nővérek – de ma nincs más megoldás, ha az egyre inkább terjedő demenciával vagy más súlyos betegséggel küzdő rokont el kell látni, hiszen a családban mindenki dolgozik. Régen, faluhelyen megvetés sújtotta azt, aki „beadta” rokonát egy ilyen intézménybe, ha egyáltalán léteztek akkortájt hasonlók.

Új foglalkozás: kreatív meg a privátbankár

Megtanultuk hamar azt is, kik azok a kreatívok. Bár a magyar nyelvben ez a jelző bármilyen, nem gépies, kézi munkát és agyat kívánó foglalkozásra igaz lehet, a kreatívok a nyugati szóhasználat szerint elsősorban a filmiparban, a pr-ban, a marketingben és a reklámszakmában dolgoznak. Sokszor egy másik országból – az internetnek köszönhetően.

Ma, akinek tetemesebb a megtakarítása, a bankoknál prémium kiszolgálást kap, azaz privát bankára van, akivel megegyeznek egy-egy találkozóban. Ő átböngészi, mit is kellene kezdeni a portfólióval, úgy, hogy az ügyfélnek – meg persze a banknak – rentábilis legyen.

Ki fordul majd 2030-ban időskori wellnessoktatóhoz?

A hrportal.hu szerint a következő foglalkozások szerepe 2030-ra jelentősen megnő: az
„időskori wellnesstanácsadó, az alternatívjármű-fejlesztő, a virtuális ügyvéd, az időbróker, a célzott üzenetátadással foglalkozó szakember, a feleslegesadat-kezelő, a személyes brander.”

Nyilvánvalóan aratnak majd továbbra is a bloggerek, az influenszerek és a podcast bajnokok is, bár ebbe azért bizonyára erősen beleszól majd a mesterséges intelligencia.

Most nézzünk néhány konkrét új szakmát vagy hivatást, mert a legtöbben ma már így fogalmaznak munkájukat illetően. Ami nem garancia a mai „Z” és „Alfa” generáció körében arra, hogy öt év múlva is ezt fogják csinálni, mert a mai fiatalok életükben többször váltanak szakmát.

A pénz nem elég, a luxushoz is érteni kell

Mit csinál a luxusexpert – vagy ahogy magyarul mondanánk, luxusszakértő? Nos, mint tudjuk, a luxus nagyon relatív fogalom, akár egyes korokat, akár anyagi helyzetet tekintve. A lényege és vonzereje, hogy kevesek számára elérhető. De az is megesik, hogy valaki a világon bármit megvehetne, még sincs affinitása az esztétikus környezet kialakításához vagy bizonyos divattermékek kiválasztásához.

Ekkor lép be e szakma képviselője, aki sokszor vállalkozásoknak ad tanácsot abban, hogy minél hatékonyabban és profibb módon tudják eladni amúgy sem a kispénzűeknek szánt termékeiket. Ehhez tisztában kell lenni a nemzetközi luxustárgy- és szolgáltatás piaccal is.

Aki megtervezi az érintéseket

A filmek és streamingsorozatok nagy részénél a stáblistán már fel van tüntetve az intimitás-koordinátor neve is. Ki is ő? Az AI szerint ő a film- és színházi produkciókban az intim jelenetek biztonságos, etikus és művészileg hiteles megvalósításáért felelős szakember.

Feladata, hogy védje a színészeket az olyan jelenetektől, amelyeket nem szívesen vállalnak el, illetve, hogy a beleegyezésüket biztosítsa.

A felhevült szerelmi jelenetek esetében állítólag minden mozdulatot előre megterveznek és megbeszélnek.

Az intim jeleneteket pontos koreografálás előzi meg
Az intim jeleneteket pontos koreografálás előzi meg
Fotó: DepositPhotos.com

A meztelen jeleneteket pontos koreografálás előzi meg. Többnyire az a cél, hogy kevés stábtag legyen jelen egy összebújásnál, holott persze a legintimebb jelenetek esetén is tucatnyi ember mozog – számunkra láthatatlanul – a kamera másik oldalán.

Az intimitás-koordinátor az intim mozdulatokat (érintés, nem-érintés) pontosan megtervezi és betanítja, mint egy táncot, így a színészek tudják, mi fog történni. Magyarországon Kurucz Marion volt az első, aki ezt a szakmát kitanulta, amely a szórakoztatóiparban elengedhetetlenné vált a meztelenséget tartalmazó produkciókban.

Ez a foglalkozás egyre keresettebb lett az utóbbi időben, például azért, mert mind több, világsikert arató LGBTQ sorozat látható ma a streaming csatornákon, ahol ez a szakma még inkább előtérbe kerülhet.

Nemcsak a gasztronómiához kell érteni a tanácsadónak

Nem tudni, hány gasztronómiai tanácsadó dolgozik ma Magyarországon, de biztos, hogy egy kezünkön meg tudnánk számolni őket. A leghíresebbek egyike Segal Viktor, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia tagja.

A gyakorlatban nehéz elképzelni, hogy tapasztalt vendéglátósok, rendezvényszervezők külön alkalmazzanak valakit, aki náluk is jobban ismeri a szakmát. De őt gyakran megkeresi a média, kikérik a véleményét éttermekről, irányzatokról, őt hívják fel a különleges, vendéglátással egybekötött események megrendezése előtt a szervezők. Vagy egy új étterem nyitása előtt a tulajdonos – mert a külső szem, a szakavatott mester jobban látja, mire volna szükség. Ő az, aki tisztában van a hazai és külföldi gasztronómiai piaccal és trendekkel, tanácsot ad, hogy merre induljon az új vendéglátóhely, vagy éppen milyen irányba alakuljon át.

Ehhez természetesen díjakkal elhalmozott tekintélyes séfnek kell lenni, de nemcsak annak: a gasztronómiai tudáson felül menedzseri – és diplomáciai – érzék is szükségeltetik hozzá.

És sok mosoly – ez is része a gasztronómiai tanácsadó munkájának.

De mit is takar ez közelebbről? Segal Viktor a kezdetek óta tanácsadója a Gourmet fesztiválnak, vezető catering cégeknek ad tanácsot, szakmai tippeket nyújt a street food-tól a fine dining-ig. Ha felkérik, részt vesz a mindenkori szezonális étlapok összeállításában, kitalálja a rendezvények gasztronómiai látványelemeit.

Mindeközben több szálloda séfjeit „coachingolja”. Szállodák, éttermek kérik fel az arculat, étlap, belsőépítészeti elemek kialakítására, friss koncepció megalkotására. És már itthon is több felkérése volt komplett megvalósíthatósági tervek elkészítésének részvételében. Ilyenkor több fős csapat dolgozik együtt, mindenki kiemelkedő a saját területén. Gyakran tájépítész és formatervező is részt vesz a megvalósításban.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

filmforgatás

Filmforgatások: nemcsak a sztárt, a technikát is védik

A filmforgatás hirtelen leállása súlyos károkat okozhat, ezért a forgatás során használt technikát is biztosítják. Szakértőt kérdeztünk ennek a kulisszatitkairól.

Meghalt Maurer Dóra

A neves művész 88 éves volt.

Mi köze van Monica Lewinsky-nak a kínai pornókazettához?

Folytatódik a Netflix-Warner-Paramount saga.

BIDF

Rekordot döntött a budapesti dokumentumfilm fesztivál, megvannak a nyertesek

Még soha nem voltak ilyen sokan kíváncsiak a fesztiválon vetített alkotásokra.  

Voith Ági

Meghalt Voith Ági

A Jászai Mari-díjas színésznő korábban a József Attila Színházban, a Thalia, az Arizona és a Csikí Gergely színházban is játszott.

Villa Esterházy

Alkotóházként született újjá Esterházy Péter egykori otthona

A magyar kultúra napján, csütörtökön adták át Esterházy Péter felújított rómaifürdői otthonát, amely a jövőben irodalmi alkotóházként működik.

Dragon Crew-11

Visszatért a Földre négy űrhajósával a SpaceX kapszula a rejtélyes megbetegedés miatt

A négyfős legénységet szállító SpaceX kapszula, amely a Föld körüli pályáról vészhelyzet miatt tért vissza, szerda kora reggel biztonságosan landolt a Csendes-óceánon Kalifornia partjainál. A visszatérést az egyik űrhajóst sújtó, egyelőre nem nyilvánosságra hozott, de súlyos egészségügyi állapot tette szükségessé.

Meghalt Kolosi Tamás szociológus

Meghalt Kolosi Tamás szociológus

Hosszan tartó betegség után pénteken elhunyt az ismert szakember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki Zrt. alapító elnöke.

A Nemzeti Sport archívuma új módon lesz elérhető

A Nemzeti Sport archívuma új módon lesz elérhető

A közmédia mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi a Nemzeti Sport archív tartalmait – közölte az MTVA kedden.

Brigitte Bardot

91 évesen elhunyt Brigitte Bardot

Kilencvenegy évesen elhunyt Brigitte Bardot legendás francia filmszínésznő, az 1960-as évek női ikonja, az állatok lelkes védelmezője dél-franciaországi otthonában – közölte vasárnap az általa korábban létrehozott, róla elnevezett állatvédő alapítvány.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168