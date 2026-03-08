Mit csinál a luxusszakértő, az intimitáskoordinátor és a gasztrotanácsadó? Új szakmák születőben

Hetven éve még léteztek nagyhatalmú, mindenre figyelő és a házat tényleg rendben tartó házmesterek – hol volt még a kilométerekre lakó társasházi közös képviselő –, meg úgynevezett jeges, aki egy vastag zsákdarabot a hátára vetve vitte fel a jégrudakat az emeletre, ha kapott egy kis plusz pénzt.

A közlekedési rendőr Budapesten, egyebek között az Astoriánál egy magas bódéból irányította a forgalmat, majd komótosan lemászott és szigorúan megbüntette a piros lámpán átmenőket.

A technika mellett a politikai, társadalmi változások tüntettek el és teremtettek új foglalkozásokat, akárcsak ma. A többnyire „Nyugatról” importált szakmák egyre gyorsabban épültek és épülnek be a hazai álláskínálatba. A rendszergazdákat hamar megszoktuk, ahogy a mobiltelefon-árusokat meg a turkálóboltosokat is.

Jógastúdiós, szempilla-stylist, életmódvezető

A legújabb kor „terméke” az iskolapszichológus, az iskolaőr, a coach, az életmódvezető, a tájépítész, a mentor, a mediátor, a HR igazgató, (anno „személyzetis” ), a szóvivő, az Airbnb-s, az esküvőszervező, a műkörmös, a szempilla-stylist, a jógastúdiós. Sokan fordulnak addiktológushoz, és van, aki sajnos drogokat árulva keres pénzt.

Trendi lett a jógaoktatás

Fotó: DepositPhotos.com

A fiatalok közül kevesen akarnak molnárok, porcelánfestők, cserépkályhások, képkeretezők, üvegfúvók, asztalosok – ha csak nem kapcsolódnak a műtárgy kereskedelemhez – lenni. A mesterember, aki házhoz jön, ha valami elromlik, egyre kevesebb és megfizethetetlen, most nem beszélve a szinte kizárólagos, „magyaros”, készpénzes, számla nélküli fizetési módról, ami mindennapi adócsalás, de szinte mindenki szemet huny felette.

Kevesebb a szolárium, több a biobolt

A szoláriumok divatja mintha lefelé tendálna, a bioboltoké viszont megugrik. Óriási felfutása lett a magántulajdon eluralkodásával a biztonsági őröknek és testőröknek. A turizmus egyre fontosabbá válásával olyan külföldi szavakat tanultunk meg, mint a front office menedzser, a wellness részleg igazgató meg a conciérge.

Baristáktól, sommelier-ktől és bartenderektől tudjuk meg ma, milyen egy finom ital.

A szakács már chef, akár beosztott, akár nem, pincér nincs, ez mintha szitokszó lenne, csak felszolgáló, a cukrászok pedig olykor fogorvosok, jogászok, virágkereskedők, diplomaták, közgazdászok – voltak eredetileg, mert elterjedt a szakmaváltás is. És egyre divatosabb péknek lenni.

Szociális munkásoktól a dizájnerekig

A gazdagok stylistokat, dizájnereket, belsőépítészeket, dietetikai menedzsereket foglalkoztatnak. Hogy az óriási vagyonkülönbségek másik oldalát is felvillantsuk: némely megszállott honfitársunk – szociális munkások – fő állásban a hajléktalanszállókon és az utcákon élőket segítik.

Idősotthon-igazgatók se léteztek régen, házhoz se jártak magas fizetésért nővérek – de ma nincs más megoldás, ha az egyre inkább terjedő demenciával vagy más súlyos betegséggel küzdő rokont el kell látni, hiszen a családban mindenki dolgozik. Régen, faluhelyen megvetés sújtotta azt, aki „beadta” rokonát egy ilyen intézménybe, ha egyáltalán léteztek akkortájt hasonlók.

Új foglalkozás: kreatív meg a privátbankár

Megtanultuk hamar azt is, kik azok a kreatívok. Bár a magyar nyelvben ez a jelző bármilyen, nem gépies, kézi munkát és agyat kívánó foglalkozásra igaz lehet, a kreatívok a nyugati szóhasználat szerint elsősorban a filmiparban, a pr-ban, a marketingben és a reklámszakmában dolgoznak. Sokszor egy másik országból – az internetnek köszönhetően.

Ma, akinek tetemesebb a megtakarítása, a bankoknál prémium kiszolgálást kap, azaz privát bankára van, akivel megegyeznek egy-egy találkozóban. Ő átböngészi, mit is kellene kezdeni a portfólióval, úgy, hogy az ügyfélnek – meg persze a banknak – rentábilis legyen.

Ki fordul majd 2030-ban időskori wellnessoktatóhoz?

A hrportal.hu szerint a következő foglalkozások szerepe 2030-ra jelentősen megnő: az

„időskori wellnesstanácsadó, az alternatívjármű-fejlesztő, a virtuális ügyvéd, az időbróker, a célzott üzenetátadással foglalkozó szakember, a feleslegesadat-kezelő, a személyes brander.”

Nyilvánvalóan aratnak majd továbbra is a bloggerek, az influenszerek és a podcast bajnokok is, bár ebbe azért bizonyára erősen beleszól majd a mesterséges intelligencia.

Most nézzünk néhány konkrét új szakmát vagy hivatást, mert a legtöbben ma már így fogalmaznak munkájukat illetően. Ami nem garancia a mai „Z” és „Alfa” generáció körében arra, hogy öt év múlva is ezt fogják csinálni, mert a mai fiatalok életükben többször váltanak szakmát.

A pénz nem elég, a luxushoz is érteni kell

Mit csinál a luxusexpert – vagy ahogy magyarul mondanánk, luxusszakértő? Nos, mint tudjuk, a luxus nagyon relatív fogalom, akár egyes korokat, akár anyagi helyzetet tekintve. A lényege és vonzereje, hogy kevesek számára elérhető. De az is megesik, hogy valaki a világon bármit megvehetne, még sincs affinitása az esztétikus környezet kialakításához vagy bizonyos divattermékek kiválasztásához.

Ekkor lép be e szakma képviselője, aki sokszor vállalkozásoknak ad tanácsot abban, hogy minél hatékonyabban és profibb módon tudják eladni amúgy sem a kispénzűeknek szánt termékeiket. Ehhez tisztában kell lenni a nemzetközi luxustárgy- és szolgáltatás piaccal is.

Aki megtervezi az érintéseket

A filmek és streamingsorozatok nagy részénél a stáblistán már fel van tüntetve az intimitás-koordinátor neve is. Ki is ő? Az AI szerint ő a film- és színházi produkciókban az intim jelenetek biztonságos, etikus és művészileg hiteles megvalósításáért felelős szakember.

Feladata, hogy védje a színészeket az olyan jelenetektől, amelyeket nem szívesen vállalnak el, illetve, hogy a beleegyezésüket biztosítsa.

A felhevült szerelmi jelenetek esetében állítólag minden mozdulatot előre megterveznek és megbeszélnek.

Az intim jeleneteket pontos koreografálás előzi meg

Fotó: DepositPhotos.com

A meztelen jeleneteket pontos koreografálás előzi meg. Többnyire az a cél, hogy kevés stábtag legyen jelen egy összebújásnál, holott persze a legintimebb jelenetek esetén is tucatnyi ember mozog – számunkra láthatatlanul – a kamera másik oldalán.

Az intimitás-koordinátor az intim mozdulatokat (érintés, nem-érintés) pontosan megtervezi és betanítja, mint egy táncot, így a színészek tudják, mi fog történni. Magyarországon Kurucz Marion volt az első, aki ezt a szakmát kitanulta, amely a szórakoztatóiparban elengedhetetlenné vált a meztelenséget tartalmazó produkciókban.

Ez a foglalkozás egyre keresettebb lett az utóbbi időben, például azért, mert mind több, világsikert arató LGBTQ sorozat látható ma a streaming csatornákon, ahol ez a szakma még inkább előtérbe kerülhet.

Nemcsak a gasztronómiához kell érteni a tanácsadónak

Nem tudni, hány gasztronómiai tanácsadó dolgozik ma Magyarországon, de biztos, hogy egy kezünkön meg tudnánk számolni őket. A leghíresebbek egyike Segal Viktor, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia tagja.

A gyakorlatban nehéz elképzelni, hogy tapasztalt vendéglátósok, rendezvényszervezők külön alkalmazzanak valakit, aki náluk is jobban ismeri a szakmát. De őt gyakran megkeresi a média, kikérik a véleményét éttermekről, irányzatokról, őt hívják fel a különleges, vendéglátással egybekötött események megrendezése előtt a szervezők. Vagy egy új étterem nyitása előtt a tulajdonos – mert a külső szem, a szakavatott mester jobban látja, mire volna szükség. Ő az, aki tisztában van a hazai és külföldi gasztronómiai piaccal és trendekkel, tanácsot ad, hogy merre induljon az új vendéglátóhely, vagy éppen milyen irányba alakuljon át.

Ehhez természetesen díjakkal elhalmozott tekintélyes séfnek kell lenni, de nemcsak annak: a gasztronómiai tudáson felül menedzseri – és diplomáciai – érzék is szükségeltetik hozzá.

És sok mosoly – ez is része a gasztronómiai tanácsadó munkájának.

De mit is takar ez közelebbről? Segal Viktor a kezdetek óta tanácsadója a Gourmet fesztiválnak, vezető catering cégeknek ad tanácsot, szakmai tippeket nyújt a street food-tól a fine dining-ig. Ha felkérik, részt vesz a mindenkori szezonális étlapok összeállításában, kitalálja a rendezvények gasztronómiai látványelemeit.

Mindeközben több szálloda séfjeit „coachingolja”. Szállodák, éttermek kérik fel az arculat, étlap, belsőépítészeti elemek kialakítására, friss koncepció megalkotására. És már itthon is több felkérése volt komplett megvalósíthatósági tervek elkészítésének részvételében. Ilyenkor több fős csapat dolgozik együtt, mindenki kiemelkedő a saját területén. Gyakran tájépítész és formatervező is részt vesz a megvalósításban.