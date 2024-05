Kis híján megsemmisült a Mona Lisa: csak a szerencsén múlt, hogy túlélte

A párizsi Louvre vezetősége megelégelte a jelenlegi áldatlan helyzetet, hogy a látogatók szó szerint tapossák egymást azért, hogy legalább egyetlen pillantást vethessenek a világ egyik legértékesebb és legizgalmasabb festményére, a Mona Lisára. Ezért úgy döntöttek: eljött az ideje, hogy a minél teljesebb művészeti élmény érdekében különterembe költöztessék Leonardo ikonikus alkotását, amelyet legendákkal átszőtt története és mozgalmas múltja miatt még mindig példátlan érdeklődés övez.

Amint arról a Guardian beszámolt: 2023-ban közel 9 millió látogató kereste fel a grandiózus párizsi múzeumot, 80 százalékuk –körülbelül napi 20 ezer látogató – pedig a Mona Lisára is kíváncsi volt. Mivel a legtöbben szelfit is készítenek a képpel, gyakorlatilag állandó a tülekedés abban a teremben, ahol több más alkotással együtt Leonardo képe is helyet kapott.

A Mona Lisa a világ egyik legértékesebb és legismertebb festménye: tízezrek szelfiznek vele minden nap.

Fotó: Depositphotos

A Mona Lisa Leonardo da Vinci reneszánsz festő, polihisztor máig fennmaradt festményei közül kétségkívül a legismertebb. A művész 1503 és 1506 között szakaszosan dolgozott a nyárfatáblára festett 77x53 cm-es női portrén, ami halála után I. Ferenc francia király tulajdonába került. A képet Giorgio Vasari festő nevezte el Mona Lisának, bő három évtizeddel da Vinci halála után. A portré alanya – legalábbis a művészettörténészek és a kutatók ezt tartják a legvalószínűbbnek –, Lisa Gherardini, egy firenzei kereskedő, Francesco del Giocondo felesége volt: emiatt a festmény Gioconda néven is ismert. A rejtélyes mosoly és az amögött megbújó “titkos üzenet”, valamint a festmény keletkezésének körülményei máig lázban tartják a világot. A Mona Lisa számos művészt megihletett, a film- és zeneipartól kezdve az irodalomig több száz alkotás és milliónyi szuvenír örökítette meg.