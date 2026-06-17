2p
Kultúra Média parlament MTVA

Nagy Ervin felsorolta az MTVÁ-ban mellőzött művészek listáját

mfor.hu

Nagy Ervin a parlamentben sorolta fel azt a 25 művészt, köztük Kulka Jánost és Bródy Jánost, akiket szerinte mellőzött a közmédia. A politikus szerint azért kerültek listára, mert civil kurázsit mutattak, és nem adták el magukat a hatalomnak.

Nagy Ervin, a Tisza Párt országgyűlési képviselője első parlamenti felszólalásában név szerint sorolta azokat az alkotókat, akiket szerinte politikai okokból mellőzött a közmédia. A kultúráért felelős államtitkár ígéretet tett arra, hogy a Tisza-kormány a művészeti minőség alapján rendezi át a közmédia tartalmait, és élesen bírálta az előző rendszer gyakorlatát.

A színészből lett politikus kedden, a parlamentben kétperces időkeretét arra használta, hogy felolvassa a listát, majd később, egy újabb felszólalási lehetőség során fejtette ki részletesebben álláspontját – írta a 24.hu. Nagy Ervin szerint az előző rendszer feketelistát működtetett.

„Maguknak teljesen mindegy, hogy milyen értéket képviselnek, maguk legalizálják a középszert, politikai alapon tisztogató akciókat csinálnak” – fogalmazott.

Azt ígérte, a Tisza-kormány visszahozza a „művészetiszínvonal-alapú” látásmódot, és a művészek világnézete nem lesz szempont. Példaként említette, hogy olyan klasszikus magyar filmek is adásba kerülhetnek, mint az Indián tél vagy a Meteo.

A parlamentben olvasta fel a művészek neveit
A parlamentben olvasta fel a művészek neveit
Fotó: Facebook

Nagy Ervin arról is beszélt, hogy politikai szerepvállalásának egyik oka az volt, hogy ezeket a neveket felolvashassa, és megköszönhesse az érintetteknek civil kurázsijukat, amiért kiálltak például a tanárok vagy Iványi Gábor mellett.

„Olyan emberek voltak, akik nem adták el magukat, és ezért büntetést kaptak maguktól. Innen is köszönöm a munkájukat, maguknak meg csak annyit mondanék, hogy szégyelljék ezért magukat” – zárta gondolatait.

A felszólalásban elhangzott névsor a következő: Bródy János, Dés László, Zacher Gábor, Vámos Miklós, Falusi Mariann, Sugár Bertalan, Fluor Tomi, Enyedi Ildikó, Nemes Jeles László, Hegyi Barbara, Zorán, Hajós András, Kepes András, Kern András, Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Koltai Róbert, Kováts Adél, Mácsai Pál, Kerekes Éva, Kulka János, Csákányi Eszter, Jordán Tamás, Grecsó Krisztián, Szabó Kimmel Tamás.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elérte a kasza a Magyar Nemzetet is, a szerkesztőség felét teszik utcára

Elérte a kasza a Magyar Nemzetet is, a szerkesztőség felét teszik utcára

Vannak, akiket csak áthelyeznek.

500 millió forintos NKA-támogatást vont vissza Tarr Zoltán

500 millió forintos NKA-támogatást vont vissza Tarr Zoltán

Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jóváhagyta a Novo Studium Kft. számára korábban megítélt 500 millió forintos NKA-támogatás visszavonását – közölte a Facebook-oldalán.

Néhány napon belül eldől a közmédia sorsa – beváltja a fenyegetését Magyar Péter?

Néhány napon belül eldől a közmédia sorsa – beváltja a fenyegetését Magyar Péter?

Most akkor leállítják a hírszolgáltatást vagy sem?

Tovább üti a volt kormánymédiát a médiahatóság

Tovább üti a volt kormánymédiát a médiahatóság

A HírTV és a Mediaworks ellen is eljárás indult.

Hatalmas fordulat az M1 nézettségében

Hatalmas fordulat az M1 nézettségében

Májusban is folytatódott a választások utáni trend.

Meghalt Scherer Péter

A színész 64 éves volt.

Fontos döntést hozott Tarr Zoltán az NKA-pénzekkel kapcsolatban

Fontos döntést hozott Tarr Zoltán az NKA-pénzekkel kapcsolatban

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 19-ével.

Megütközött a Széchenyi Akadémia a Magyar Közlöny tartalma miatt

Tiltakozik a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) vezetősége az ellen, hogy a kultúrpolitikáról továbbra is a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) döntsön. A kultúra független szakmai szervezetek bevonásával történő támogatását tartják kívánatosnak – hangsúlyozták az MTI-hez csütörtökön eljuttatott nyilatkozatukban.

Ennyi volt az ingyenes BL-nézés: 2031-ig minden meccset csak az RTL fog adni

Ennyi volt az ingyenes BL-nézés: 2031-ig minden meccset csak az RTL fog adni

Nekik mérföldkő, de mit szólnak majd a nézők?

Feljelentést tett az ukrán pénzszállítókat is képviselő ügyvédi iroda az NKA-támogatások ügyében

Feljelentést tettek az NKA-támogatások ügyében

Laczó Adrienn, vezető ügyvéd mint Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgató-helyettesének jogi képviselője az NKA-támogatások ügyében feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen hűtlen kezelés és költségvetési csalás bűncselekmények alapos gyanúja miatt – közölte kedden a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG