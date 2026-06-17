Nagy Ervin felsorolta az MTVÁ-ban mellőzött művészek listáját

Nagy Ervin, a Tisza Párt országgyűlési képviselője első parlamenti felszólalásában név szerint sorolta azokat az alkotókat, akiket szerinte politikai okokból mellőzött a közmédia. A kultúráért felelős államtitkár ígéretet tett arra, hogy a Tisza-kormány a művészeti minőség alapján rendezi át a közmédia tartalmait, és élesen bírálta az előző rendszer gyakorlatát.

A színészből lett politikus kedden, a parlamentben kétperces időkeretét arra használta, hogy felolvassa a listát, majd később, egy újabb felszólalási lehetőség során fejtette ki részletesebben álláspontját – írta a 24.hu. Nagy Ervin szerint az előző rendszer feketelistát működtetett.

„Maguknak teljesen mindegy, hogy milyen értéket képviselnek, maguk legalizálják a középszert, politikai alapon tisztogató akciókat csinálnak” – fogalmazott.

Azt ígérte, a Tisza-kormány visszahozza a „művészetiszínvonal-alapú” látásmódot, és a művészek világnézete nem lesz szempont. Példaként említette, hogy olyan klasszikus magyar filmek is adásba kerülhetnek, mint az Indián tél vagy a Meteo.

A parlamentben olvasta fel a művészek neveit

Fotó: Facebook

Nagy Ervin arról is beszélt, hogy politikai szerepvállalásának egyik oka az volt, hogy ezeket a neveket felolvashassa, és megköszönhesse az érintetteknek civil kurázsijukat, amiért kiálltak például a tanárok vagy Iványi Gábor mellett.

„Olyan emberek voltak, akik nem adták el magukat, és ezért büntetést kaptak maguktól. Innen is köszönöm a munkájukat, maguknak meg csak annyit mondanék, hogy szégyelljék ezért magukat” – zárta gondolatait.

A felszólalásban elhangzott névsor a következő: Bródy János, Dés László, Zacher Gábor, Vámos Miklós, Falusi Mariann, Sugár Bertalan, Fluor Tomi, Enyedi Ildikó, Nemes Jeles László, Hegyi Barbara, Zorán, Hajós András, Kepes András, Kern András, Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Koltai Róbert, Kováts Adél, Mácsai Pál, Kerekes Éva, Kulka János, Csákányi Eszter, Jordán Tamás, Grecsó Krisztián, Szabó Kimmel Tamás.