Napokon belül megszűnik a magyar Comedy Central, és több zenecsatorna is

Január 1-től megszűnik tíz tévécsatorna, köztük a magyar Comedy Central és az MTV tematikus adói – írja a Paramountra hivatkozva a Media1. A Paramounttól egyúttal távozott Veres Katinka, a cég magyarországi és romániai kommunikációs feladataiért és PR feladataiért felelős szakembere is.

A Paramount a nézői szokások átalakulására hivatkozva rendezi át nemzetközi előfizetéses portfólióját. Emiatt szűnik meg a jövő év első napjától a Nick Music, a TeenNick, az MTV hat tematikus csatornája (80s, 90s, 00s, Hits, Live, Club), a Paramount Network és a magyar Comedy Central. A Media1 úgy tudja, a megszűnő csatornák bizonyos népszerű műsorait más lineáris tévécsatornák hamarosan átvehetik.

Az MTV, a Nickelodeon és a Nick Jr. továbbra is részei maradnak a magyarországi portfóliónak.

A bejelentés újabb jele annak, hogy a nemzetközi médiavállalatok egyre inkább a streaming és digitális platformokra helyezik át a hangsúlyt, miközben a klasszikus lineáris tévécsatornák szerepe folyamatosan csökken.