Néhány napon belül eldől a közmédia sorsa – beváltja a fenyegetését Magyar Péter?

Most akkor leállítják a hírszolgáltatást vagy sem?

„A pünkösd utáni héten be fogjuk terjeszteni a parlament elé a médiatörvény egyes pontjainak módosítását, ami lehetőséget fog adni, hogy korrigálni lehessen az egy oldalra húzó és politikailag deformált közmédia-vezetés problematikáját” – mondta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a 24.hu-nak adott interjúban.

A kampányban Magyar Péter rendszeresen a közmédia hírszolgáltatásának azonnali felfüggesztését ígérte, erre azonban eddig nem került sor. Azt Tarr sem tudta megmondani, hogy erre mikor kerül sor, de leszögezte, hogy ez

„meg fog szűnni, mindenki tudja, hogy meg kell szűnjön, mert ebben a formában ez nem nevezhető kiegyensúlyozott hírszolgáltatásnak továbbra sem. Tehát ha a jogszerűség felől nézzük, akkor nem felel meg a médiatörvénynek a mostani híradó sem.”

Tarr azt mondta, hogy két lépcsőben alakítanák át a közmédiát. Először is megszüntetik a „súlyos kiegyensúlyozatlanságot”, majd átalakítják a médiatörvényt,

„nemcsak azért, mert több ponton minimum kaotikus, hanem azért is, mert eltelt 15 év, és alapvetően megváltozott a világ és a hírfogyasztási szokások is. Anakronisztikus a jelenlegi törvény és a mai valóság kapcsolata.”

Ha elfogadja a parlament a benyújtandó törvénymódosítást, akkor elkezdődhet az átalakítás. 

„Reméljük, hogy fél éven belül rendes pályázat útján megfelelő vezetőt fog tudni kapni a rendszer, és aztán kiegyensúlyozott testületekkel fog tovább működni a közmédia”.

Tarr arról is beszélt, hogy a 160 milliárdos éves költségvetés „nem helyénvaló”, és hogy ennek csak kis részét költötte eddig tartalomgyártásra.

Tovább üti a volt kormánymédiát a médiahatóság

A HírTV és a Mediaworks ellen is eljárás indult.

Hatalmas fordulat az M1 nézettségében

Májusban is folytatódott a választások utáni trend.

Fontos döntést hozott Tarr Zoltán az NKA-pénzekkel kapcsolatban

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 19-ével.

Tiltakozik a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) vezetősége az ellen, hogy a kultúrpolitikáról továbbra is a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) döntsön. A kultúra független szakmai szervezetek bevonásával történő támogatását tartják kívánatosnak – hangsúlyozták az MTI-hez csütörtökön eljuttatott nyilatkozatukban.

Ennyi volt az ingyenes BL-nézés: 2031-ig minden meccset csak az RTL fog adni

Nekik mérföldkő, de mit szólnak majd a nézők?

Feljelentést tettek az NKA-támogatások ügyében

Laczó Adrienn, vezető ügyvéd mint Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgató-helyettesének jogi képviselője az NKA-támogatások ügyében feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen hűtlen kezelés és költségvetési csalás bűncselekmények alapos gyanúja miatt – közölte kedden a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda.

Egyre nagyobb a botrány a kulturális alapnál, mégis meg akarják menteni

A Nemzet Kulturális Alap (NKA) négy egykori szakmai vezetője állásfoglalást tett közzé, amelyben egyebek mellett azt írták, hogy a szervezet fennmaradása létkérdés.  

