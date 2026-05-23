Néhány napon belül eldől a közmédia sorsa – beváltja a fenyegetését Magyar Péter?

„A pünkösd utáni héten be fogjuk terjeszteni a parlament elé a médiatörvény egyes pontjainak módosítását, ami lehetőséget fog adni, hogy korrigálni lehessen az egy oldalra húzó és politikailag deformált közmédia-vezetés problematikáját” – mondta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a 24.hu-nak adott interjúban.

A kampányban Magyar Péter rendszeresen a közmédia hírszolgáltatásának azonnali felfüggesztését ígérte, erre azonban eddig nem került sor. Azt Tarr sem tudta megmondani, hogy erre mikor kerül sor, de leszögezte, hogy ez

„meg fog szűnni, mindenki tudja, hogy meg kell szűnjön, mert ebben a formában ez nem nevezhető kiegyensúlyozott hírszolgáltatásnak továbbra sem. Tehát ha a jogszerűség felől nézzük, akkor nem felel meg a médiatörvénynek a mostani híradó sem.”

Színesebbek a hírforrások is.

Tarr azt mondta, hogy két lépcsőben alakítanák át a közmédiát. Először is megszüntetik a „súlyos kiegyensúlyozatlanságot”, majd átalakítják a médiatörvényt,

„nemcsak azért, mert több ponton minimum kaotikus, hanem azért is, mert eltelt 15 év, és alapvetően megváltozott a világ és a hírfogyasztási szokások is. Anakronisztikus a jelenlegi törvény és a mai valóság kapcsolata.”

Ha elfogadja a parlament a benyújtandó törvénymódosítást, akkor elkezdődhet az átalakítás.

„Reméljük, hogy fél éven belül rendes pályázat útján megfelelő vezetőt fog tudni kapni a rendszer, és aztán kiegyensúlyozott testületekkel fog tovább működni a közmédia”.

Tarr arról is beszélt, hogy a 160 milliárdos éves költségvetés „nem helyénvaló”, és hogy ennek csak kis részét költötte eddig tartalomgyártásra.