Kultúra Női jogok, női egyenjogúság Olimpia

Női génvizsgálat jön az olimpiákon

Csak bilógiailag nő sportolónők indulhatnak az olimpiai női számokban, akiket génszűrésnek vetnek majd alá.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság csütörtökön bejelentette, hogy mostantól csak biológiailag női sportolók vehetnek részt az olimpiai játékok női kategóriás versenyein, akiknek a nemét egyszeri génszűréssel határozzák meg – számol be róla a Reuters.

A NOB bemutatta új politikáját a női kategória védelméről, amely a női elit sportágakban versenyzőkre vonatkozó egyetemes szabályozásra irányuló kezdeményezésének részeként jött létre, miután az évekig tartó széttagolt szabályozás komoly vitákhoz vezetett.

A NOB közölte, hogy minden sportoló, aki kvalifikálni szeretne vagy részt kíván venni a játékok női kategóriás versenyein, mostantól SRY génteszten esik át a jogosultságuk megállapítása érdekében.

Ki a nő?
Tudományos bizonyíték

„Tudományos bizonyítékok alapján a NOB úgy véli, hogy az SRY gén jelenléte egész életen át rögzül, és rendkívül pontos bizonyítékot jelent arra, hogy a sportoló férfi nemi fejlődésen ment keresztül” – közölte a NOB egy közleményben.

A NOB régebben elutasította, hogy bármilyen egyetemes szabályt alkalmazzon a transzneműek olimpiai részvételére vonatkozóan, és 2021-ben utasította a nemzetközi szövetségeket, hogy dolgozzanak ki saját irányelveket. Azonban a NOB új elnöke, Kirsty Coventry, tavaly júniusi hivatalba lépése után azonnal 180-fokos fordulatot vett, mondván, hogy szervezete vezető szerepet vállal az egységes megközelítésben.

„Az olimpiai játékokon még a legkisebb különbség is jelenthet döntő különbséget a győzelem és a vereség között” – érvelt Coventry a nyilatkozatában. „Tehát teljesen egyértelmű, hogy nem lenne tisztességes, ha biológiai férfiak versenyeznének a női kategóriában. Ráadásul egyes sportágakban ez egyszerűen nem lenne biztonságos.”

Az új szabályoknak nincs visszamenőleges hatályuk, és nincsenek hatással a tömegsportra vagy az amatőr sportra.

Csütörtökig a transznemű sportolók részt vehettek az olimpián, miután a szövetségeik jóváhagyták azt. Azonban csak néhány nyíltan transznemű sportoló vett részt a játékokon. Az új-zélandi Laurel Hubbard lett az első nyíltan transznemű sportoló, aki a születésekor meghatározott nemi kategóriától eltérő kategóriában versenyzett, amikor a súlyemelő részt vett a 2021-es tokiói olimpián.

Donald Trump amerikai elnök tavaly megtiltotta a transznemű sportolóknak, hogy iskolai, főiskolai és profi versenyeken induljanak a női kategóriában az Egyesült Államokban, miközben Los Angeles a 2028-as nyári olimpia megrendezésére készül. Trump, aki 2025 februárjában aláírta a „Férfiak kizárása a női sportokból” rendeletet, kijelentette, hogy nem fogja engedélyezni a transznemű sportolók versenyzését a Los Angeles-i játékokon.

