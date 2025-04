Nyilvános temetése sem lesz az elhunyt Nobel-díjas írónak

„az elkövetkező órákban és napokban az ő utasításai szerint fogunk eljárni. Nem lesz nyilvános szertartás. Édesanyánk, gyermekeink és mi magunk is bízunk abban, hogy lesz elég helyünk és magánéletünk ahhoz, hogy a család és a közeli barátok társaságában búcsúzzunk el tőle”. A dokumentumban azt írták, hogy „földi maradványait, ahogy ő kívánta, elhamvasztjuk”.

2012-ben Mexikóban megkapta az első ízben kiosztott Carlos Fuentes irodalmi díjat. 2013-ban Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetem díszdoktorává avatták. Ugyanebben az évben jelentette meg A diszkrét hős című könyvét, amely magyarul is megjelent. 2015-ben a madridi Teatro Espanol színházban egyik színdarabjának (Los cuentos de la peste) egyik szerepét alakította. 2015-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem az irodalomtudományok doktorává avatta. Ugyanebben az évben, ötven év házasság után, elvált második feleségétől, Patriciától. Első felesége 1955 és 1964 között politikai mentora, Julia Urquidi volt. Patriciától, aki az unokatestvére is, három gyereke született.

- jelentette be legidősebb fia, Alvaro az X közösségi oldalon közzétett üzenetében, amelyet testvére, Gonzalo és nővére, Morgana is aláírt.

