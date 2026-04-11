Kultúra Magyar Állami Operaház szakszervezetek

„Ókovács Szilveszternek vennie kéne a sátorfáját” – írják a szakszervezetek

A Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter újabb elbocsátásokról döntött.

A közeljövőben ismét, több mint egy tucat munkavállaló számíthat az Operaháznál munkaviszonyának felmondására, gyarapítva a munkanélküliek egyre növekvő, szomorú csoportját – áll a Magyar Zeneművészek és Táncművészek, valamint az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete közleményében.

Mint írják, a hét utolsó munkanapjának késő délutánján e keserű hírt osztotta meg a szakszervezetekkel az intézmény főigazgató-helyettese, az elbocsátások részleteiről szóló, konzultációt kezdeményező levelében.

„Szakszervezeteink az ismert körülmények alapján elfogadhatatlanak minősítik az újabb főigazgatói ámokfutást, amelyet az említett levél némi eufemizmussal a „mérlegelés” elnevezéssel említ. A Magyar Állami Operaház vezetőjének a gazdálkodás elégtelenségéért való felelősségét nem lehet a munkájukat tisztességgel és legjobb tudásuk szerint végző munkavállalók elbocsátásával leplezni" – közölték a szakszervezetek.

Hozzátették: Ha valakinek az Opera, úgymond nehéz gazdasági helyzete miatt venni kell a sátorfáját, az egyedül az intézmény teljhatalmú ura, Ókovács Szilveszter.

Elhunyt a legendás rádiós műsorvezető

A mindig mosolygós Czigány György húsvét hétfőn hunyt el.

Óriási elismerésben részesült Enyedi Ildikó

A Francia Köztársaság Művészetek és Irodalom Érdemrendjének (Chevalier des Arts et des Lettres) lovagi fokozatával tüntették ki Enyedi Ildikót Párizsban. Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Enyedinek Costa-Gavras Oscar-díjas rendező adta át a díjat a Csendes barát című film franciaországi bemutatója előtt.

Női génvizsgálat jön az olimpiákon

Csak bilógiailag nő sportolónők indulhatnak az olimpiai női számokban, akiket génszűrésnek vetnek majd alá.

Ilyen volt: magyar név is felhangzott az Oscar-gálán

Nem minden díjazott vette át a kiérdemelt elismerést.

46 milliárdot hoz az Oscar-gála

Sokba kerül, de megéri megrendezni.

A Kossuth-díj és a Széchényi-díj egymás mellett az Országházban

Trócsányi László és Krausz Ferenc is Széchenyi-díjat kapott

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából átadta a Széchenyi-díjakat is.

A Kossuth-díjak átadó ünnepsége

Kossuth-díjat kapott Pataky Attila, Nemcsák Károly és Rúzsa Magdi is

Sulyok Tamás köztársasági elnök hírdette ki az idei Kossuth-díjasok névsorát szombaton az Országházban.

Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik értéke elérte a bűvös számot

Az angol bajnok Liverpool magyar futballistájának értéke százmillió euróra ugrott.

Intimitás

Mit csinál a luxusszakértő, az intimitáskoordinátor és a gasztrotanácsadó? Új szakmák születőben

Harminc évvel ezelőtti irigyelt szakmák tűnnek el, vagy vesztik el vonzerejüket, miközben naponta újak tűnnek fel. Volt, amikor butikosnak vagy kötő kisiparosnak lenni óriási kiváltság volt Magyarországon, a kamionsofőröket meg mindenki irigyelte, mert utazhattak külföldre. De melyek ma a slágerszakmák?

filmforgatás

Filmforgatások: nemcsak a sztárt, a technikát is védik

A filmforgatás hirtelen leállása súlyos károkat okozhat, ezért a forgatás során használt technikát is biztosítják. Szakértőt kérdeztünk ennek a kulisszatitkairól.

