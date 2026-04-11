„Ókovács Szilveszternek vennie kéne a sátorfáját” – írják a szakszervezetek

A közeljövőben ismét, több mint egy tucat munkavállaló számíthat az Operaháznál munkaviszonyának felmondására, gyarapítva a munkanélküliek egyre növekvő, szomorú csoportját – áll a Magyar Zeneművészek és Táncművészek, valamint az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete közleményében.

Mint írják, a hét utolsó munkanapjának késő délutánján e keserű hírt osztotta meg a szakszervezetekkel az intézmény főigazgató-helyettese, az elbocsátások részleteiről szóló, konzultációt kezdeményező levelében.

„Szakszervezeteink az ismert körülmények alapján elfogadhatatlanak minősítik az újabb főigazgatói ámokfutást, amelyet az említett levél némi eufemizmussal a „mérlegelés” elnevezéssel említ. A Magyar Állami Operaház vezetőjének a gazdálkodás elégtelenségéért való felelősségét nem lehet a munkájukat tisztességgel és legjobb tudásuk szerint végző munkavállalók elbocsátásával leplezni" – közölték a szakszervezetek.

Hozzátették: Ha valakinek az Opera, úgymond nehéz gazdasági helyzete miatt venni kell a sátorfáját, az egyedül az intézmény teljhatalmú ura, Ókovács Szilveszter.