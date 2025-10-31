Olyan eseményt hoznának Budapestre, amilyet eddig még soha

Sikeres pályázat esetén a Konferencialiga 2028-as vagy 2029-es döntőjét rendeznék Budapesten, a Puskás Arénában, közölte az MLSZ pénteken. Ez az egyetlen olyan európai férfi kupasorozat döntője, amelynek még sosem adott otthont a magyar főváros.

A 2028-as finálé megrendezésére Magyarországon kívül Franciaország (Lille), Olaszország (Torinó), Kazahsztán (Asztana) és Lengyelország (Gdansk) jelezte a szándékát, a 2029-es döntő megrendezése iránt pedig e négy országon kívül Finnország (Helsinki) is érdeklődik.

A végleges pályázatokat 2026. június 10-ig kell benyújtani. Az UEFA végrehajtó bizottsága 2026 szeptemberében jelöli ki a döntők házigazdáit.

A szövetség emlékeztet, hogy 2014-ben férfi U19-es Európa-bajnokságot, 2019-ben női Bajnokok Ligája-döntőt, 2020-ban UEFA Szuperkupa-döntőt, 2021-ben pedig U21-es Európa-bajnokságot rendezett Magyarország. Emellett társházigazdái voltunk a felnőtt Európa-bajnokságnak. 2023-ban pedig három fontos UEFA-eseményt is Magyarországon rendeztek meg: a férfi U17-es Európa-bajnokságot, a női futsal-Európa-bajnoki döntőt és a férfi Európa-liga döntőjét.

2026 májusában a Puskás Aréna ad majd otthont az első számú európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája döntőjének, 2027-ben pedig női U19-es Európa-bajnokságot rendezünk.