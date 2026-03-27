Óriási elismerésben részesült Enyedi Ildikó

A Művészetek és Irodalom Érdemrendje francia lovagrendjét 1957-ben alapították, és kitüntetést olyan személyeknek ítélik oda, akik kitűnnek művészi vagy irodalmi munkásságukkal, vagy a művészet és az irodalom Franciaországban és a világban való elterjedéséhez hozzájárulnak.

A Velencei Filmfesztiválon hat díjat nyert Csendes barát franciaországi premierje április 1-jén lesz, és az ország ikonikus mozija és filmarchívuma, a párizsi Cinémathèque française ennek alkalmából Enyedi teljes mozifilmes életművét műsorra tűzte.

A Cinémathèque française programjában látható lesz többek között a Vakond (1986), az Az én XX. századom (1989), a Bűvös vadász (1994), a Tamás és Juli (1997), a Simon mágus (1999), a Testről és lélekről (2017), az A feleségem története (2021) és a Csendes barát is.

A film a 45. Magyar Filmszemlén elnyerte a Legjobb játékfilmnek járó díjat, az itthoni mozikban még mindig vetítik.