Oscar-esély latolgató: idén is szurkolhatunk magyar jelöltnek

Lehet, hogy nem mindenki tudja, de az Oscar-díj nem jár pénzjutalommal. Miközben a világ egyik legértékesebb elismerése, mert a szobor a díjazott – színész, rendező, operatőr, vágó, zeneszerző vagy sminkes – egész életét megváltoztathatja. Ha megkapja, olyan munkát vállalhat el, amilyet csak akar, és a korábbiaknál nagyságrendekkel nagyobb gázsit kérhet – nagy vonalakban így foglalható össze az Oscar-díjjal járó szakmai és anyagi megbecsülés.

Az Oscar-díjátadóról évtizedekig senki nem hallott Magyarországon, aztán 1982-ben jött Szabó István Mephisto-ja, ami elvitte a díjat a legjobb idegen nyelvű film kategóriában. De ekkor még nem tudtuk követni a tévében a sokórás izgalmas sztárparádét, és bulvármédia híján az sem volt jellemző, hogy a díjátadót megelőző hónapokban másról se essen szó a lapokban, minthogy ki miért vagy miért nem fogja hazavinni a szobrot. Arról már nem is beszélve, hogy a magyar mozikban elvétve, vagy csak a bemutató után néhény évvel lehetett Oscar-díjas filmeket látni. Kivéve néhány olasz vagy francia alkotást.

Döcögős kezdet, izgalmas végkifejlet?

Az idei Oscar-díjátadó több szempontból is rendhagyó: már az előzmények is eltértek a megszokottól. A január elején Los Angeles környékén fellobbant, halálos áldozatokat is követelő tüzek miatt – amiben 15 ezernél is több ház égett le, és több százezer embernek kellett elhagynia az otthonát – a szervezők előbb az idei Oscar-jelölés, majd a gála időpontját halasztották el. Így került március 2-re.

De más miatt is érdekesnek ígérkezik az esemény: ez az első eset például, hogy a legjobb színésznőnek járó díjért egy nyíltan transznemű jelölt is ringbe szállt. Karla Sofía Gascónt a francia-belga-mexikói koprodukcióban gyártott, 13 kategóriában Oscar-esélyes Emilia Pérez főszerepéért jelölték. Mivel azonban időközben előkerült néhány, a közösségi médiában tett rasszista és iszlamofób bejegyzése, gyakorlatilag kiesett a pixisből – még akkor is, ha ezeket igyekezett azonnal visszavonni.

A díjátadó történetében először jelöltek két nemzetközi alkotást a legjobb film kategóriában. Az egyik a hetvenes években, a katonai diktatúra idején Brazíliában játszódó dráma, az I’m Still Here (Én még itt vagyok), a másik pedig a már említett Emilia Pérez. Előbbi főszereplője, Fernanda Torres a második brazil színésznő, akit Oscarra jelöltek. Az első éppen Torres édesanyja, Fernanda Montenegro volt. További érdekes egybeesés, hogy mindkét színésznőt Walter Salles rendezte.

Idén először került orosz színész a jelöltek közé, mégpedig Yura Borisov, az Anorában nyújtott alakításáért: egy orosz oligarcha fiát, egy fiatal szexmunkás férjét jeleníti meg.

A Golden Globe egyfajta indikátor

A világ egyik legnagyobb és legnézettebb show-ját minden évben megelőzi az Oscar előszobájának is nevezett Golden Globe-díjátadó, amit hagyományosan januárban tartanak, és a szintén rangos, Brit Film- és Televíziós Akadémia által életre hívott Bafta-díjátadó. Az ezeken elért sikerek azonban még nem jelentenek garanciát az Oscar-győzelemre. (A Berlinálénak, a Cannes-i vagy a velencei filmfesztiválnak nincs ekkora befolyása az Oscarra, legyen bármilyen zseniális is egy film.)

Március 2-án kiderül, hogy idén kik örülhetnek az arany szobrocskáknak. A képen a 91. Oscar-gála nyertesei: Paul Massey, Tim Cavagin és John Casali tartják kezükben a díjat

Fotó: Depositphotos

Brody-Chalamet párharc várható

A három és fél órás, tíz jelölést bezsebelt produkció, A brutalista nagy részét Magyarországon forgatták, mindössze 34 nap alatt. Főhőse a forgatókönyv szerint magyar: Tóth László építész, akit a legjobb férfi főszereplő kategóriában szintén jelölt Adrian Brody alakít. Brady Corbet filmjében mesterséges intelligencia igazította még hitelesebbé a magyar káromkodásokat – ez pedig egyesek szerint ronthatja a nyerési esélyeit. A másik alkotás, amelynél a készítők kihasználták a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket, a nyolc Oscarra jelölt Sehol se otthon. A legjobb férfi főszereplő kategóriában szintén jelölt Timothée Chalamet öt évig készült Bob Dylan szerepére.

Az egyik amerikai bulvárlap szerint az Adrien Brody-Timothée Chalamet párharc végeredménye egyebek mellett attól is függ, hogy a zsűri miként vélekedik Chalamet kapcsolatáról Kylie Jenner reality hősnővel. Ez ugyanis egyesek szerint befolyásolja a színész népszerűségét a közösségi médiában – és nem jó irányba. És persze az is kérdés, hogy a díjat odaítélő Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia tagjai nem találják-e túl fiatalnak Bob Dylan megformálóját: Chalamet ugyanis még nincs harminc éves.

Ugyancsak szempont lehet, hogy Adrien Brody 2003-ban már nyert Oscart, mégpedig A zongorista című filmdrámában nyújtott alakításáért.

Új fogalom: a kategóriacsalás

Idén arra is volt példa, hogy főszerepeket játszó színészeket mellékszereplő kategóriában jelöltek, hátha ott nagyobb eséllyel nyerik meg a díjat. Ez egyébként akkor szokás, amikor nagyon erős a főszereplő gárda. Azzal, hogy egy adott produkció szereplőit más kategóriában nevezik, elkerülhető, hogy rontsák egymás esélyeit a versenyben, de elérhető, hogy egy film több díjat is bezsebeljen − írja az egyik szaklap a BBC-re hivatkozva. Idén ez elsősorban a már említett Emilia Pérez, az Óz, a nagy varázsló előzményének tekinthető zenés fantasy, a Wicked és a Rokonszenvedés című road vígjáték-dráma színészeinek esetében merült fel.

Az Oscar-díjátadó gigantikus üzlet

Az Oscar tortájából minden évben óriási szeletet hasítanak ki a ruhatervezők, az ünnepi vacsora szállítói, a magángépeket fogadó repterek, a sztároknak szóló, világmárkák termékeit tartalmazó ajándékcsomagok készítői. Még ezeknél is többet kaszálnak a közvetítés alatt futó televíziós reklámok értékesítésével. Ám a hirdetők nem panaszkodnak, mert míg az NFL profi amerikaifutball-bajnokság döntője, a Super Bowl alatt egy fél másodperces televíziós reklámszpotért idén 8 millió dollárt (több mint 3 milliárd forintot) kértek, addig az Oscar-gála alatt egy félperces reklám „csak” 1,95 millió dollárba kerül.

A Wallethub pénzügyi vállalkozás szerint az idei Oscar-gála megrendezése egyébként tokkal-vonóval 57,7 millió dollárba került. Tízmillió dollárt kóstál az A-listás színésznők megjelenése. Ehhez képest aprópénznek számít az a közel 25 ezer dollár, amibe a helyszínen felhasznált 50 ezer négyzetméternyi vörös kárpit került.

A botrányok is hozzá tartoznak a show-hoz

Az Oscar-díjátadók történetében szép számmal akadnak emlékezetes pillanatok: Marlon Brando például politikai tiltakozásának jeleként egy indián lányt küldött a színpadra maga helyett. De az is előfordult, hogy nem az igazi győztes nevét mondták ki a színpadon. Tavaly pedig a politika szólt bele élesben a történésekbe: Jimmy Kimmel televíziós műsorvezető, az Oscar-gála házigazdája műsor közben előkapta telefonját és felolvasta Donald Trump amerikai elnök neki címzett, műsorvezetői képességeit becsmérlő közösségi média-üzenetét.

Magyar díjazottak

A magyarok számos Oscar-jelölést és díjat kaptak az elmúlt évtizedekben. Kertész Mihályról vagy Zsigmond Vilmosról bizonyára sokan hallottak, de Trauner Sándorról – Legénylakás, 1961– vagy Altmann Jakab Jánosról – Egy amerikai Párizsban, 1952 – kevesen. Azt sem tudja mindenki, hogy 2022-ben Sipos Zsuzsa vette át a legjobb látványtervezésért járó szobrot a Dűne című filmben nyújtott munkájáért, és hogy a legjobb díszlettervező kategóriában tavaly Mihalek Zsuzsát díjazták a Szegény párákért. Idén Jancsó Dávidnak szurkolhatunk, akit A brutalista című film vágójaként jelöltek Oscar-díjra.

A 97. Oscar-gálát a Los Angeles-i Dolby Színházban rendezik. Magyarországon a Disney+ streamingplatformon lehet követni az eseményeket, a díjátadó közvetítése hétfő hajnalban, 1:00-kor kezdődik.