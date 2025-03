Oscar-díj: itt vannak a díjazottak, magyar karakter megformálásával nyert Adrien Brody

Idén már 97. alkalommal rendezték meg Hollywood legrangosabb eseményét. Magyar idő szerint hétfő hajnalban, a Dolby Theatre-ben gyűltek össze a filmszakma sztárjai, hogy részt vegyenek az Oscar-gálán, ahol a különböző kategóriák nyertesei átvehették az aranyszobrokat. Az idei díjátadót nagy várakozás előzte meg, hiszen több kategóriában is szoros verseny alakult ki. A legnagyobb figyelem az Anora című filmre irányult, amely több jelentős díjra is esélyes volt.

A magyar felmenőkkel is rendelkező, A brutalista főszereplőjeként díjazott Adrien Brody viszont elvitte a szobrocskát. A Tóth László magyar építész megformálásáért kapott díj már a második Brody karrierjében.

Az alábbiakban a 2025-ös Oscar-gála főbb kategóriáinak jelöltjei és nyertesei szerepelnek. A győzteseket félkövérrel emeltük ki.

Legjobb film

Legjobb rendező

Legjobb női főszereplő



Legjobb férfi főszereplő

“I believe if the past can teach us anything it’s a reminder to not let hate go unchecked.”



Adrien Brody encourages people to “fight for what’s right„ during his Best Actor acceptance speech for his role in “The Brutalist.”#Oscars https://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/rANoe4LkGC