Pánik a közmédiánál: gyorsan lekapták a netről az ellopott Youtube-csatornát

A 444 kérdéseket küldött az MTVA-nak, de választ nem kaptak, a csatorna viszont valamikor dél után elérhetetlenné vált, most hibaüzenet várja a közmédia hírszolgáltatására éhes tömegeket.

Korábban még egy teljes év kellett 100 milliárd forint elköltéséhez, most már szeptemberig végeznek ennyi pénzzel az állami médiánál, amely ontja magából a kormánybarát híreket.

Kapcsolódó cikk Híreket mondunk: kilenc hónap is elég volt a közmédiának 100 milliárd forint elköltésére Korábban még egy teljes év kellett 100 milliárd forint elköltéséhez, most már szeptemberig végeznek ennyi pénzzel az állami médiánál, amely ontja magából a kormánybarát híreket.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!