Pénz áll a házhoz több tízezer előadóművésznek

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

68 ezer előadóművésznek 863 millió forint jogdíjat fizet ki ezekben a napokban az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) a 2024. évi felhasználások után. Az audiovizuális jogdíjak felosztásához az EJI csaknem 22 ezer különböző produkció adatait dolgozta fel. A tíz legnagyobb jogdíj együttes összege megközelíti a 20 millió forintot.

Filmek: 2,8 millió adásperc, a tavalyinál 15 százalékkal több jogdíj

Az EJI által feldolgozott, az M2, M5, Duna TV, RTL, TV2, TV4, HBO és FILM+ csatornákon sugárzott, magyar és külföldi filmek, televíziós sorozatok együttes időtartama 2,8 millió adásperc volt. Az ezekben nyújtott előadóművészi teljesítmény jogdíja összesen elérte a 445 millió forintot, amely az egy évvel korábbi összesített jogdíjat mintegy 15 százalékkal haladja meg. A nézők a produkciók mintegy kétharmadát magyar szinkronművészek interpretációjában láthatták, amiért ők részesültek jogdíjban.

A filmek online felhasználása alapján az EJI 30 millió forint jogdíjat osztott fel.

50 millió forinttal több jogdíj a köztelevíziók műsorainak ismétlése után

A televíziók saját gyártású műsorainak ismétléseként tavaly sugárzott produkciók feldolgozása során az EJI összesen 364 millió forint jogdíjat állapított meg, 50 millió forinttal többet, mint egy évvel korábban. A hazai televíziók által megrendelt produkciók szereplői általában magyar előadóművészek, ezért ennek a jogdíjnak túlnyomó része őket illeti. Az MTVA által gyártott televíziós műsorok közül 2024-ben közel 5800 került adásba 12 ezer előadóművész közreműködésével, 529 ezer perc terjedelemben.

Az RTL jelentős nézettségű produkciói a stand-up műsorok voltak, amelyek ismétlését a csatorna 2024-ben lényegében megszüntette. Ez hatással volt a közreműködő előadóművészek jogdíjára és magánmásolási díjaknak az alakulására is. Ezt felismerve az EJI a jogdíjfelosztás alapját képező csatornamixet kiegészítette a nagy nézettségű, a stand-up műsorokat még sugárzó RTL Kettő csatornával, ami lehetővé tette az előadók jogdíjhoz jutását.

 

 

Márki-Zay Péter is szeretne egy kastélyt Lázár Jánostól

Elment a hollywoodi színészlegenda, Robert Redford

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


