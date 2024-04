Búcsúzóul kapott még néhány milliót Rákay Philip méregdrága Petőfi-filmje

Elég nehéz feladat már felsorolni, hogy a Rákay Philip fideszes influenszer által producerként jegyzett Most vagy soha! című Petőfi-film hányféle jogcímen kapott állami támogatást. Amit eddig lehetett tudni:

2022 januárjában kiderült, hogy a Nemzeti Filmintézet (NFI) 4,5 milliárd forintot szavazott meg a mozifilm elkészítésére,

néhány hónappal később az NFI 200 millió forint további támogatást ítélt meg Rákay Philip és társai Petőfi-filmjének gyártására,

az adókedvezmény-rendszeren keresztül igénybe vett támogatással együtt az alkotók 6,1 milliárd forintért készíthették el az eddigi legdrágább magyar filmet,

40 millió forint terjesztési támogatást szavaztak meg a filmnek, a pályázó a Fórum Hungary Kft. volt. Ez a cég a Cinema City leányvállalata.

Azt lehetne hinni esetleg, hogy ezzel vége, nem lehetséges más jogcímen pénzt adni Rákay Philip filmjének, de ez nincs így, mert lehetséges. Az NFI filmszakmai döntőbizottsága ugyanis március 5-én is ülésezett és találtak még egy jogcímet:

Most vagy soha! London, Pilvax Film Kft., 4,7 millió forint támogatás

Hogy ez pontosan mit takar, azt nem lehet tudni, de a London szó támpontot jelenthet.

Budapest, 2024. március 13. Lóth Balázs rendezõ (b), Berettyán Nándor (b2), aki Petõfit és Mosolygó Sára (j), aki Szendrey Júliát alakítja, illetve Rákay Philip kreatív producer, forgatókönyvíró (b3) a Most vagy soha! címû történelmi kalandfilmben az alkotás díszbemutatója elõtt Budapesten, a Cinema City Arénában 2024. március 13-án. Az alkotók jelenlétében mutatták a március 15-érõl és hõsérõl, Petõfi Sándorról szóló filmet, amely március 14-tõl látható országszerte a mozikban

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A kormánypárti Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a londoni közönséget is meghódította a Most vagy soha! című film. A március 18-án megjelent MTI-s beszámoló szerint az alkotók és a főszereplők jelenlétében mutatták be Londonban az 1848. március 15-éről és hőséről, Petőfi Sándorról szóló, Most vagy soha! című történelmi kalandfilmet. A díszbemutató helyszíne a Piccadilly Circus közelében lévő, premiermozijairól híres Leicester Square-en, a Vue filmszínházban volt. A rendezvényen részt vett Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövete. Az alkotást alig néhány nappal a magyarországi bemutató után vetítették a metropolisban. Rákay Philip annyit mondott, hogy

egy kicsit azért is hoztuk el ezt a filmet, hogy megmutassuk: Magyarországon milyen eredeti és épített helyszínek, milyen szakemberek, milyen színészek vannak. A londoni magyaroknak is nagy örömmel mutattuk be az alkotást.

A Vue amúgy egy brit mozilánc, amely jelenleg nem vetíti a filmet. Az pedig nem derült ki a beszámolóból, hogy a londoni bemutatóhoz is sikerült még egy kis állami támogatást összehozni. Maga a Pilvax Film Kft. amúgy Fülöp Péter és Csincsi Zoltán producerek tulajdonában van. A Petőfi-filmnek ugyanis négy producere van, ezek egyike Rákay Philip, de mégis mindig csak ő nyilatkozik a filmről.

Az NFI filmszakmai döntőbizottságában pedig természetesen ott ül Káel Csaba, aki a MÜPA vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos. Róla például a 444 írta meg, hogy 2023 tavaszán ott volt a Fidesz frakcióülésén Balatonfüreden. A Káel irányításával működő támogatási rendszerről Muhi András producer mondta el a lesújtó véleményét a Magyar Narancsnak. Szerinte aki nem kedves Káel Csaba számára, aki nincs, ki tudja, miért a kiválasztottak között, az nem nyerhet.

Kapcsolódó cikk 40 milliót kapott a Cinema City, hogy terjessze Rákay Philip méregdrága Petőfi-filmjét A nézettség szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy minden idők legdrágább magyar filmjét hány moziban és hány hétig tekinheti meg a nagyérdemű közönség.

Káel viszont a napokban számolt be arról, hogy négy új sound stage fejlesztésére pályáztak, amely támogatást a kormány megítélte számukra, így őszre elkészülhet a beruházás, ami nagy előrelépés lesz a hazai filmstúdiók életében. Az Index cikke szerint Budapest környékén jelenleg hat stúdiókomplexum létezik, amely világviszonylatban is jelentősnek számít, ráadásul tovább erősíti a helyzetet, hogy a fővárosi szállodákból akár fél óra alatt is ki lehet jutni ezekhez. Káel Csaba egyebek mellett még a Francia Becsületrend lovagja is.