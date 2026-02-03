Rekordot döntött a budapesti dokumentumfilm fesztivál, megvannak a nyertesek

3p
Még soha nem voltak ilyen sokan kíváncsiak a fesztiválon vetített alkotásokra.  

A Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) díjkiosztó gáláján összesen hét kategóriában hirdettek győzteseket. A közönségdíjat az Oscar-díjra jelölt Senki tanár úr Putyin ellen, valamint a Dermedt csend Izlandon című alkotás nyerte el, derül ki a szervezők közleményéből.

A „Senki tanár úr Putyin ellen” alkotója, Pavel „Pasha” Talankin egy vidéki iskola videósaként folyamatosan rögzítette, hogyan lopakodik be a propaganda az intézmény falai közé, és kényszeríti őt is együttműködésre. Pasha a felvételekkel távozott hazájából és David Borenstein rendezővel együtt készítette el filmjét.

Az alkotást a nagy érdeklődés miatt a tervezett négy helyett tíz vetítésen mutatták be a nézőknek, mindegyik teltházzal futott. Talankin többször is részt vett a vetítések utáni közönségtalálkozókon.

Az idei fesztivál jelmondata: “A jövőd filmje már forog.”
Fotó: BIDF/ifj. Petróczy András

A Dermedt csend Izlandon című dokumentumfilm pedig azt mutatja be, hogy milyen az, amikor egy napra a nők szabadnapot vesznek ki és nem kerül vacsora az asztalra, nem nyitnak ki a boltok és nincs tanítás az iskolában.

A fődíjakat a Hawa asszony és a Talibán (Najiba Noori, Rasul Noori, Franciország), a Mákvirág (Vivek Chaudhary, India, Franciaország), A Zapata-mocsár meséi (David Bim, Kuba), a Bolonduljunk meg inkább együtt (Miro Remo, Csehország, Szlovákia) és a Végeláthatatlan út (Barry Avrich, Kanada) című filmek nyerték el.

Különdíjban részesültek: Agatha virágzó almanachja (Amelie Atkins, Kanada), Natchez, a rabszolgatartók fellegvára (Suzannah Herbert, Egyesült Államok), Összeolvadva (Anastasiya Miroshnicsenko, Belgium), Huncut barátnék (Emilia Sniegoska, Lengyelország, Németország), Az utolsó küldetés (Tommy Gulliksen, Norvégia).

A diákzsűri díját az Árnyéktudósok (Eloise King, Egyesült Királyság), a nyugdíjas zsűri díját pedig a Megáll az ész (Robin Kvapil ,Csehország) című alkotás kapta.

A díjakról magyar és nemzetközi művészekből, filmes szakemberekből és újságírókból álló zsűri döntött.

A fesztivál Budapesten és 10 vidéki városban zajlott, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel, 100 önkéntes bevonásával. Közel 50 elismert külföldi alkotó érkezett Budapestre a fesztivál ideje alatt Dél-Koreától Kanadáig, hogy találkozzon a közönséggel.

A közlemény szerint a rendezvény 12 éve alatt még soha nem voltak ilyen sokan kíváncsiak az alkotásokra: a tavalyi rekordhoz képest is 40 százalékkal nőtt az eladott jegyek száma. Számos pótvetítést is tartottak.

A vetítítéseken közel háromezer diák is részt vett. A BIDF fontosnak tartja, hogy a diákok találkozzanak a világban zajló eseményekkel, amelyek az ő jövőjüket is befolyásolják. Erre utalt a fesztivál idei jelmondata is: “A jövőd filmje már forog.”

A nyugdíjas zsűri díját elnyerő Megáll az ész című filmről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán olvashatnak kritikát.   

