Rengeteg pénzt keresnek a haláluk után: itt vannak a számok

Míg régen főleg a zeneszerzők és regényírók számíthattak jogdíjra, ma már szinte a művészet minden ágát művelő híresség is, hiszen az előadó gyakran szerzőként is szerepel az alkotók listáján. Dalait más, fiatalabb énekesek évekkel később felfrissítik, a főszereplő színész belefolyik a forgatókönyvbe, a nevével reklámozott parfüm továbbra is kelendő – akárcsak valamelyik röplabdás sztár fennen hirdetett edzőtrikója. A balett-táncos sokszor koreográfusként is dolgozik.

A közösségi média időtlensége csak tovább növeli ezt a furcsa helyzetet, hiszen például Dmitrij Sosztakovics gyönyörű Második keringőjére is milliók kattintanak rá 2025-ben a YouTube-on (legalább tíz világsztár táncol a művére a mai napig, illetve festik alá e romantikus zenével táncukat), holott ő már évtizedek óta nincs köztünk. Ilyenkor merül fel a kérdés: meddig kell szerzői jogdíjat fizetni, és mi történik, ha már egyik örökös sem él, és a szerzőt képviselő kiadó, menedzser vagy ügynök is régen elhunyt?

A TikTokra, a Spotify-ra vagy az Instagramra kattintások is sokat hoznak a konyhára.

Akkor is bevételt generálunk, ha nem is gondolunk rá, hiszen akikre milliók kíváncsiak az interneten, azok esetében például drágábbak a reklámpercek is.

A gazdasági világlapok, köztük az Egyesült Államokban megjelenő Forbes, minden évben listázza, kik azok a hírességek, akik haláluk után is a legtöbbet keresik. Ezek a bevételek döntően a jogdíjakból, a lemezeladásokból és a még élő reklámszerződésekből származnak. Mindezek mértéke elsősorban a sztárokkal kötött szerződések tartalmától függ. Ennek ellenére gyakori, hogy ezek a hatalmas összegek vitát szülnek – különösen akkor, ha a híresség hirtelen hunyt el, és még végrendeletet sem írt, hiszen fiatal volt. Bár a legtöbb esetben a menedzser vagy a kiadó–produceri iroda erre kötelezi a sztárt, véletlen balesetek bárkivel megtörténhetnek.

A verhetetlen

A listát szinte minden évben Michael Jackson vezeti. Gyakori, hogy a hagyaték felett viták alakulnak ki. A Jackson-családban egyébként sem volt példa nélküli, hogy perre mennek a rokonok. Jelenleg a Sony és a Jackson-család között folyik jogvita, mivel a jogdíjak a kiadóhoz áramlanak be, amit az énekes rokonai nem akarnak elfogadni. A Forbes szerint a pop királya 2009-es halála óta összesen 3,3 milliárd dollárt keresett.

Ez átszámítva nagyságrendileg 1151,4 milliárd forint.

A róla készült musical világszerte hatalmas siker lett – csak ez önmagában hetente (!) több millió dolláros bevételt hoz. Ehhez társulnak a jogdíjak és minden egyéb, így éves szinten 600 millió dollárt, azaz 203 milliárd forintot hozott az örökösöknek.

A legendák halhatatlanok

Fotó: Pexels

Freddie Mercury, a Queen egykori énekese ismét bekerült az első tíz közé, mivel a zenekar úgy döntött, hogy egymilliárd dollárért (közel 348,9 milliárd forintért) eladja zenei katalógusát, vagyis az eredeti szalagokat és a dalok publikálási jogait. A bevétel egynegyede illeti Mercury hagyatékát – bizonyára még egy régi szerződés szerint –, így abból 250 millió dollár (nagyjából 87,2 milliárd forint) származott.

Magyarországon kevésbé ismert név: Dr. Seuss. Tavaly jól fogytak a gyermekkönyvíró kötetei, a bevétel többi részét pedig vidámparkok, televízió, filmek és ruházati cikkek adják, így az 1991-ben elhunyt szerző hagyatéka 75 millió dollárra (körülbelül 26,2 milliárd forintra) tett szert.

Nem feledik

Fotó: Pexels

Elvis Presley – bár már 1977-ben elhunyt – ma is nagyon népszerű. A huszonegyedik században tizen- és huszonévesek tehetségkutató show-kban éneklik a dalait. Amikor ezek újra forgalomba kerülnek – az érintettek beleegyezésével –, nemcsak a zeneszerző és a szövegíró kap jogdíjat, hanem az előadó is, megérdemelten, hiszen ő tette slágerré a dalt. A különféle licenszdíjak és az emlékmúzeum 50 millió dollár (megközelítőleg 17,4 milliárd forint) bevételt termeltek.

Kevésbé ismert név következik: Ric Ocasek. A Primary Wave nevű céggel kötött üzlet keretében a vállalat részesedést szerzett a Cars énekesének kiadói, név- és képmásjogaiból. Az ebből származó bevétel elérte a 45 dollárt (mintegy 15,7 milliárd forintot), amely a zenész hagyatékához került.

A TikTok is számít

Prince amerikai művészként vált világhírűvé az 1980-as években, és hatalmas nemzetközi sikereket ért el, többek között a „1999” és „Purple Rain” albumokkal, amelyek globális slágereket hoztak számára. Ez is bőven elég ahhoz, hogy hagyatéka ma is jelentős bevételt termeljen: a lemezeladások mellett a nevéből, imázsából és hasonmásából (hiszen a hasonmásversenyek sem ingyenesek), valamint a hajdani birtokán, a Paisley Parkban fizetett belépőkből származott az a 35 millió dollár, vagyis nagyjából 12,2 milliárd forint, amelyet egyetlen év alatt hozott.

A reggae zene királya, Bob Marley 34 millió dollár bevételt termelt egyetlen év alatt, ami körülbelül 11,9 milliárd forintnak felel meg. Mivel az utóbbi években reneszánszukat élik az életrajzi filmek – Judy Garlandtól Amy Winehouse-ig, Elvistől Mercuryig –, Marley filmje is jelentős bevételt hozott hagyatéka számára. Az amerikai Charles M. Schulz, a népszerű rajzművész alkotásai töretlen népszerűségnek örvendenek a TikTokon, ez pedig tavaly 30 millió dolláros bevételt jelentett, azaz megközelítőleg 10,5 milliárd forintot.

Matthew Perry, a Jóbarátok című sorozat egykori sztárja két évvel ezelőtt túladagolás következtében vesztette életét. A sorozatot ma is vetítik a világ számos televíziós csatornáján, köztük Magyarországon is. A máig rendkívül jövedelmező szituációs komédia bevételeihez Perry könyvének eladása is hozzájárult. Ez a könyv 18 millió dollárt hozott, vagyis mintegy 6,3 milliárd forintot az ügynökének és a családnak.

Egy golfozó és az üdítőmárkája

A Beatles, mint tudjuk, örök. Mégis meglepő lehet, hogy John Lennon csak Perry után következik, noha hagyatéka továbbra is évente 17 millió dollárt termel, ami megközelítőleg 5,9 milliárd forintnak felel meg.

James Brown talán kevésbé volt népszerű Magyarországon, de az Egyesült Államokban annál inkább. Sőt, különféle X-Faktoros és Voice-vetélkedők során rendszeresen előadják ikonikus dalait, ami tavaly 15 millió dollár bevételt hozott, ez nagyjából 5,2 milliárd forint. Arnold Palmerről bizonyára kevesen hallottak, pedig az egykori golfozó egy üdítőmárkát alapított, amely olyan népszerű az Egyesült Államokban, hogy az örökösei 14 millió dollárhoz jutottak, ez körülbelül 4,9 milliárd forintnak felel meg. Whitney Houston, a műfaj királynője bevételeit elsősorban zenei jogdíjakból, valamint a nevét viselő nyerőgépekből szerezte. Bár rég elhunyt, tavaly ezzel 13 millió dollárt keresett, ami mintegy 4,5 milliárd forintot jelentett.